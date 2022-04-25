Отсидевший за наркотики самарец поедет в колонию за пьяное вождение

Куйбышевский районный суд Самары рассмотрел уголовное дело мужчины, которого обвиняли в пьяном вождении. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, ночью 28 ноября 2021 г. на посту ГИБДД остановили Renault Logan. Полицейские заметили у водителя признаки опьянения, но проходить освидетельствование он отказался.

Как выяснилось, мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Кроме того, он долго пробыл в колонии за оборот наркотиков.

В итоге суд приговорил самарца к восьми месяцам колонии строгого режима и на полтора года лишил водительских прав. Приговор еще не вступил в законную силу.