У жителей Самарской области остался один день для передачи показаний приборов учета

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" завершает прием данных индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения. Своевременная передача данной информации позволит при формировании квитанций за очередной период отразить актуальные начисления.

Благодаря многочисленным онлайн-сервисам жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут направить данные приборов учета следующим образом:

— через Личный кабинет (требуется регистрация);

— через вкладку "Передача показаний онлайн" на официальном сайте samara.esplus.ru/service/post/ (без регистрации);

— QR-кодом на квитанции;

— в онлайн-чате на сайте;

— в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. "ЭнергосбыТ Плюс");

— в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО "ЭнергосбыТ Плюс");

— с помощью голосового помощника Яндекса "Алиса" (функция доступна в Яндекс.Браузере, Яндекс.Навигаторе и Яндекс.Лончере).

Кроме того, можно использовать для передачи данных индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения автоматизированную телефонную систему:

— 8 (8462) 54-16-59 (для жителей Самары);

— 8 (800) 700-80-77 (для жителей Тольятти и Новокуйбышевске, получающих квитанции от ПАО "Т Плюс");

— 8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ Тольятти);

— 8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани).

Напомним, что данные счетчиков Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" ожидает от своих клиентов в период с 18 по 25 число каждого месяца.