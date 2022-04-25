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ЖКХ и благоустройство Общество

У жителей Самарской области остался один день для передачи показаний приборов учета

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" завершает прием данных индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения. Своевременная передача данной информации позволит при формировании квитанций за очередной период отразить актуальные начисления.

Благодаря многочисленным онлайн-сервисам жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут направить данные приборов учета следующим образом:

— через Личный кабинет (требуется регистрация);

— через вкладку "Передача показаний онлайн" на официальном сайте samara.esplus.ru/service/post/ (без регистрации);

— QR-кодом на квитанции;

— в онлайн-чате на сайте;

— в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. "ЭнергосбыТ Плюс");

— в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО "ЭнергосбыТ Плюс");

— с помощью голосового помощника Яндекса "Алиса" (функция доступна в Яндекс.Браузере, Яндекс.Навигаторе и Яндекс.Лончере).

Кроме того, можно использовать для передачи данных индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения автоматизированную телефонную систему:

— 8 (8462) 54-16-59 (для жителей Самары);

— 8 (800) 700-80-77 (для жителей Тольятти и Новокуйбышевске, получающих квитанции от ПАО "Т Плюс");

— 8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ Тольятти);

— 8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани).

Напомним, что данные счетчиков Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" ожидает от своих клиентов в период с 18 по 25 число каждого месяца.

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