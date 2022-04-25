У жителей Самарской области остался один день для передачи показаний приборов учета

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" завершает прием данных индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения. Своевременная передача данной информации позволит при формировании квитанций за очередной период отразить актуальные начисления.
Благодаря многочисленным онлайн-сервисам жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут направить данные приборов учета следующим образом:
— через Личный кабинет (требуется регистрация);
— через вкладку "Передача показаний онлайн" на официальном сайте samara.esplus.ru/service/post/ (без регистрации);
— QR-кодом на квитанции;
— в онлайн-чате на сайте;
— в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. "ЭнергосбыТ Плюс");
— в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО "ЭнергосбыТ Плюс");
— с помощью голосового помощника Яндекса "Алиса" (функция доступна в Яндекс.Браузере, Яндекс.Навигаторе и Яндекс.Лончере).
Кроме того, можно использовать для передачи данных индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения автоматизированную телефонную систему:
— 8 (8462) 54-16-59 (для жителей Самары);
— 8 (800) 700-80-77 (для жителей Тольятти и Новокуйбышевске, получающих квитанции от ПАО "Т Плюс");
— 8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ Тольятти);
— 8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани).
Напомним, что данные счетчиков Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" ожидает от своих клиентов в период с 18 по 25 число каждого месяца.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается