Эксперты Россельхозбанка: для полного удовлетворения внутреннего спроса на российское вино необходимо увеличить посадки винограда на 100 000 га

Эксперты РСХБ изучили текущую ситуацию на рынке вина в России с учетом введения торговых ограничений, изменения логистических цепочек и курса валют, а также повышения цен на расходные материалы для производства и оценили, насколько российские виноделы готовы заместить продукцию импортных производителей.

По оценке экспертов Россельхозбанка, общий объем рынка вина в России в 2021 году составил 81 млн декалитров, из них на импорт пришлось 39 млн декалитров. Объемы производимого качественного российского вина уже сейчас обеспечивают потребность рынка более, чем наполовину. Дальнейшее же развитие отрасли, а также винного туризма позволит в перспективе 5 лет полностью заместить импортные аналоги.

Для полного удовлетворения потребностей в качественном российском вине в перспективе 5-10 лет необходимо также увеличить площадь посадки винограда приблизительно на 100 000 га. Отечественные производители саженцев уже готовы обеспечить российских виноделов высококачественными саженцами отечественного производства, по фитосанитарному состоянию превосходящие импортные.

"Безусловно, сложившаяся ситуация стала поворотной для большинства российских производителей, в том числе и виноделов — пришлось срочно пересматривать планы продаж и поставок, проводить аудит складских запасов, пересматривать договоренности с клиентами, рассчитывать закупки комплектующих импортного производства с учетом текущего курса валют. Есть вероятность, что в моменте объемов российского производства может не хватить для полного покрытия зависимости от импорта, — отмечает Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. — Но в то же время сложившая ситуация послужит драйвером импортозамещения в данной отрасли и даст толчок к развитию не только отечественного виноделия, но и смежных с ним отраслей, обеспечивающих виноградарей расходными материалами, комплектующими, удобрениями, средствами ухода за виноградниками".

С введением финансовых и торговых ограничений рынок вина в России начал претерпевать кардинальные изменения в объеме доли присутствия зарубежной продукции. Нарушение логистических цепочек, финансовые ограничения трансграничных платежей, пересмотр стратегии присутствия в России со стороны ряды крупных иностранных брендов привели к повышению цен на импортный алкоголь, также поставив под вопрос будущие поставки. Но при этом для российских производителей освободилась большая ниша как в ритейле, так и в сегменте HoReCa, появилась возможность улучшить позиции на отечественном рынке и занять полки, место на которых прочно занимали зарубежные поставщики.

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, доля рынка российских вин в потреблении выросла с 50% в 2019 году до 53% в 2021. Рост показателей связан как с представленностью большего количества продукции российских винодельческих хозяйств, так и с развитием внутреннего винного туризма — россияне смогли посетить действующие винодельни, своими глазами увидеть, как и в каких условиях растет виноград и ознакомиться с полным циклом производства вина от сбора до розлива и упаковки, тем самым через знание увеличилась лояльность населения к российским производителям вина.

По расчетам аналитиков Россельхозбанка, в 2021 году Россия экспортировала более чем в 30 стран виноградных вин на сумму 13,5 миллиона долларов, что на 33% больше аналогичного периода прошлого года. Основными покупателями выступили Китай, Казахстан, Латвия, Беларусь, Молдова, Абхазия, Южная Осетия, и другие. Планируется, что до конца 2022 года весь объем поставок российского вина, запланированный на экспорт в страны, на товарооборот с которыми введены ограничения, будет распределен на внутреннем рынке. Это частично удовлетворит спрос населения.

"Сейчас наступило время возможностей для российских виноделов, — заключает Андрей Дальнов, — Для достижения поставленных амбициозных целей важна господдержка, в том числе через кредитные организации. В рамках такой поддержки существует программа субсидирования процентной ставки по краткосрочным кредитам на срок до 12 месяцев для пополнения оборотных средств и по инвестиционным кредитам. Россельхозбанк предоставляет сельхозпредприятиям и КФХ льготные кредиты на производственные цели. Это будет способствовать минимизации влияния на цену конечного продукта".