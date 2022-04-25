16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Эффективная защита растений может быть экономичной Страховая компания "РСХБ–Страхование" выплатила сельхозпроизводителям Самары более 342 млн рублей Андрей Зорин: Стагнация цен на продовольствие сдерживает рост аграрного сектора Запчасти для самарской сельхозтехники приедут из Индии и Китая В Самарской области успешно решают проблему рабочих рук в АПК

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Страховая компания "РСХБ–Страхование" выплатила сельхозпроизводителям Самары более 342 млн рублей

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская область — регион со значительным уровнем страховой защиты аграрных предприятий. Одновременно это территория высоких рисков. По данным Национального союза агростраховщиков, за два предыдущих года в регионе выплаты по страхованию превысили страховые премии: аграрии получили от страховых компаний 599 млн рублей при страховой премии в 588 млн. Только АО СК "РСХБ-Страхование" выплатило сельхозпроизводителям Самары более 342 млн рублей по страховым событиям 2021 года.

Фото: shutterstock.com

Регион-лидер

АО СК "РСХБ-Страхование" отмечает, что сельскохозяйственные предприятия Самарской области отдают предпочтение страхованию с господдержкой. В 2021 году все договоры страхования урожая в регионе были заключены по программам, которые предполагают частичную компенсацию стоимости страхового полиса от государства. В этом году к мультирисковому страхованию, которое знакомо многим сельхозпроизводителям, добавилась программа страхования на случай ЧС природного характера.

Страхование урожая от чрезвычайных ситуаций — долгожданное нововведение страховой отрасли. О необходимости расширить возможности страхового рынка такой программой Национальный союз страховщиков заявил еще в 2018 году. Для реализации задуманного потребовалось несколько лет совместной работы Государственной думы и страховых компаний. В 2021 году были внесены изменения в Федеральный закон "0 государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования" и "О развитии сельского хозяйства". А в 2022 году опубликованы финальные документы — требования к страховым компаниям, которые имеют право заключать договоры страхования урожая от ЧС, и перечень этих компаний.

По данным АО СК "РСХБ-Страхование", Самарская область — один из регионов-лидеров по количеству обращений предприятий, которые планируют приобрести полис страхования урожая от риска ЧС. Это результат двух месяцев действия программы страхования в стране. Эксперты компании предполагают, что темп распространения страхования от ЧС в регионе будет наращиваться. В первую очередь из-за особенно выгодных условий, которые гарантированы производителям в этом году.

Меры поддержки

Во-первых, в первый год действия программа страховой защиты посевов и многолетних насаждений от чрезвычайных ситуаций обеспечена государственной субсидией в 80%. Затем доля государственных средств начнет снижаться на 10% ежегодно, пока не достигнет 50% — стандартный размер субсидии для программ с господдержкой. Для малых фермеров возможность компенсировать 80% стоимости страхового полиса за счет государственных средств сохранится в следующем году, в качестве меры поддержки. Для крупных агрохолдингов сейчас объективно самое лучшее время, чтобы опробовать новый механизм защиты и оценить его преимущества.

Во-вторых, поскольку страхование от ЧС покрывает только прямые затраты производителя, оно стоит в разы меньше, чем страхование по системе мультирисков. По оценкам АО СК "РСХБ-Страхование", в 6-10 раз. При увеличенном государственном субсидировании стоимость страхования одного гектара зерновых культур будет примерно 100 рублей.

В-третьих, если по мультирисковому страхованию страховая сумма не может быть меньше 70% от страховой стоимости, то для страхования урожая от ЧС условия пересмотрены. Лимиты страховой суммы варьируются в пределах от 35 до 50%. Для многолетних насаждений страховая сумма может составлять 70%-100%. Сочетание этих условий позволило сделать агрострахование более доступным и популяризировать его среди представителей малого агробизнеса.

Еще одна важная особенность страхования урожая от ЧС — упрощенный механизм получения выплаты. Страховым случаем считается факт введения режима чрезвычайного положения в регионе. Если в этот период предприниматель фиксирует гибель растений, он должен незамедлительно сообщить об этом страховщику. Затем комиссия по ЧС оценивает масштабы убытков и составляет акты. Страховая компания изучает их, подтверждает полученные данные с помощью средств космомониторинга и перечисляет выплату пострадавшему предприятию. Оперативная финансовая поддержка помогает аграрному бизнесу сохранить стабильность в сложных условиях.

Расширение возможностей страхования урожая с господдержкой — большой шаг для рынка агрострахования. Если вы хотите больше узнать о программах страхования урожая или у вас есть любые другие вопросы по страховой защите, позвоните по телефону:

8 800 700 45 60. Звонок по России бесплатный. Специалисты АО СК "РСХБ-Страхование" проконсультируют вас и помогут подобрать оптимальную программу защиты.

Лицензии Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017,
СЛ № 2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017,
ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017,
ОС № 2947-05 от 23.10.2017

АПК&Пищепром №21

АПК&Пищепром №20

АПК&Пищепром №19

АПК&Пищепром №18

АПК&Пищепром №17

АПК&Пищепром №16

АПК&Пищепром №15

АПК&Пищепром №14

АПК&Пищепром №13

АПК&Пищепром №12

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Олег Германов 27 апреля 2018 07:37 Сбербанк предлагает аграриям индивидуальный подход и выгодные условия

Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще

Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Фото на сайте

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1