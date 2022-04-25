Страховая компания "РСХБ–Страхование" выплатила сельхозпроизводителям Самары более 342 млн рублей

Самарская область — регион со значительным уровнем страховой защиты аграрных предприятий. Одновременно это территория высоких рисков. По данным Национального союза агростраховщиков, за два предыдущих года в регионе выплаты по страхованию превысили страховые премии: аграрии получили от страховых компаний 599 млн рублей при страховой премии в 588 млн. Только АО СК "РСХБ-Страхование" выплатило сельхозпроизводителям Самары более 342 млн рублей по страховым событиям 2021 года.

Регион-лидер

АО СК "РСХБ-Страхование" отмечает, что сельскохозяйственные предприятия Самарской области отдают предпочтение страхованию с господдержкой. В 2021 году все договоры страхования урожая в регионе были заключены по программам, которые предполагают частичную компенсацию стоимости страхового полиса от государства. В этом году к мультирисковому страхованию, которое знакомо многим сельхозпроизводителям, добавилась программа страхования на случай ЧС природного характера.

Страхование урожая от чрезвычайных ситуаций — долгожданное нововведение страховой отрасли. О необходимости расширить возможности страхового рынка такой программой Национальный союз страховщиков заявил еще в 2018 году. Для реализации задуманного потребовалось несколько лет совместной работы Государственной думы и страховых компаний. В 2021 году были внесены изменения в Федеральный закон "0 государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования" и "О развитии сельского хозяйства". А в 2022 году опубликованы финальные документы — требования к страховым компаниям, которые имеют право заключать договоры страхования урожая от ЧС, и перечень этих компаний.

По данным АО СК "РСХБ-Страхование", Самарская область — один из регионов-лидеров по количеству обращений предприятий, которые планируют приобрести полис страхования урожая от риска ЧС. Это результат двух месяцев действия программы страхования в стране. Эксперты компании предполагают, что темп распространения страхования от ЧС в регионе будет наращиваться. В первую очередь из-за особенно выгодных условий, которые гарантированы производителям в этом году.

Меры поддержки

Во-первых, в первый год действия программа страховой защиты посевов и многолетних насаждений от чрезвычайных ситуаций обеспечена государственной субсидией в 80%. Затем доля государственных средств начнет снижаться на 10% ежегодно, пока не достигнет 50% — стандартный размер субсидии для программ с господдержкой. Для малых фермеров возможность компенсировать 80% стоимости страхового полиса за счет государственных средств сохранится в следующем году, в качестве меры поддержки. Для крупных агрохолдингов сейчас объективно самое лучшее время, чтобы опробовать новый механизм защиты и оценить его преимущества.

Во-вторых, поскольку страхование от ЧС покрывает только прямые затраты производителя, оно стоит в разы меньше, чем страхование по системе мультирисков. По оценкам АО СК "РСХБ-Страхование", в 6-10 раз. При увеличенном государственном субсидировании стоимость страхования одного гектара зерновых культур будет примерно 100 рублей.

В-третьих, если по мультирисковому страхованию страховая сумма не может быть меньше 70% от страховой стоимости, то для страхования урожая от ЧС условия пересмотрены. Лимиты страховой суммы варьируются в пределах от 35 до 50%. Для многолетних насаждений страховая сумма может составлять 70%-100%. Сочетание этих условий позволило сделать агрострахование более доступным и популяризировать его среди представителей малого агробизнеса.

Еще одна важная особенность страхования урожая от ЧС — упрощенный механизм получения выплаты. Страховым случаем считается факт введения режима чрезвычайного положения в регионе. Если в этот период предприниматель фиксирует гибель растений, он должен незамедлительно сообщить об этом страховщику. Затем комиссия по ЧС оценивает масштабы убытков и составляет акты. Страховая компания изучает их, подтверждает полученные данные с помощью средств космомониторинга и перечисляет выплату пострадавшему предприятию. Оперативная финансовая поддержка помогает аграрному бизнесу сохранить стабильность в сложных условиях.

Расширение возможностей страхования урожая с господдержкой — большой шаг для рынка агрострахования. Если вы хотите больше узнать о программах страхования урожая или у вас есть любые другие вопросы по страховой защите, позвоните по телефону:

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