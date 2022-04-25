Долю Renault в АвтоВАЗе планирует выкупить китайский автоконцерн

В мае-июне китайский автоконцерн может выкупить у Renault долю в АвтоВАЗе, сообщает tass.ru со ссылкой на источник, близкий в тольяттинскому автозаводу.
"Сделка по продаже доли Renault может быть заключена до конца мая - середины июня, в качестве покупателя рассматривается один из китайских автоконцернов", - сказал он.
Renault принадлежит 68% в совместной с Ростехом компании ООО "Лада авто холдинг", которая владеет 100% Автоваза.
На прошлой неделе в Ростехе и АвтоВАЗе от комментариев по этому вопросу отказались. В пресс-службе российского офиса Renault ТАСС рекомендовали обратиться в головной офис компании во Франции.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Renault готовит АвтоВАЗ к продаже и в мае планирует перевести большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву. В числе потенциальных претендентов на покупку доли французского концерна в АвтоВАЗе называли дочернее подразделение Ростеха, а также структуры Минпромторга.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.