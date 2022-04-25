Долю Renault в АвтоВАЗе планирует выкупить китайский автоконцерн

В мае-июне китайский автоконцерн может выкупить у Renault долю в АвтоВАЗе, сообщает tass.ru со ссылкой на источник, близкий в тольяттинскому автозаводу.

"Сделка по продаже доли Renault может быть заключена до конца мая - середины июня, в качестве покупателя рассматривается один из китайских автоконцернов", - сказал он.

Renault принадлежит 68% в совместной с Ростехом компании ООО "Лада авто холдинг", которая владеет 100% Автоваза.

На прошлой неделе в Ростехе и АвтоВАЗе от комментариев по этому вопросу отказались. В пресс-службе российского офиса Renault ТАСС рекомендовали обратиться в головной офис компании во Франции.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Renault готовит АвтоВАЗ к продаже и в мае планирует перевести большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву. В числе потенциальных претендентов на покупку доли французского концерна в АвтоВАЗе называли дочернее подразделение Ростеха, а также структуры Минпромторга.