Новикомбанк оптимизирует стоимость кредитов для проектов цифровой трансформации предприятий

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, разработал комплексное предложение по финансированию проектов цифровой трансформации для промышленных предприятий. Об этом рассказала участникам Национального промышленного форума старший вице-президент Новикомбанка Светлана Фадеева.
"Внедрение отечественных цифровых и технологических решений позволяет обеспечить независимость сферы информационных технологий от импорта и ускорить оптимизацию производственных процессов предприятий. Мы помогаем им снижать стоимость кредитных ресурсов для финансирования проектов по цифровизации с помощью грамотного использования мер государственной поддержки, — говорит Светлана Фадеева. — В числе партнеров Новикомбанка — лидеры отечественной IT-индустрии и ведущие компании, отвечающие за реализацию проектов цифровой трансформации в промышленности".
При заключении соглашений о финансировании банк применяет уникальный алгоритм взаимодействия с партнерами, при котором сопровождение проектов осуществляется в течение всего цикла — от начальной стадии до закрытия сделки. Новикомбанк выступает здесь в роли "генерального конструктора" комплексного предложения, объединяющего все доступные банковские продукты, возможности рынка капитала и меры господдержки: банк тесно сотрудничает с фондами и институтами развития, что помогает осуществлять софинансирование цифровых проектов и добиваться оптимальной стоимости предоставленного инвестиционного пакета.
Предприятия могут получить кредиты по льготной ставке на реализацию проектов как цифровой трансформации, так и диверсификации и производства экспортной продукции.
Новикомбанк определил организацию финансирования промышленных компаний с применением мер государственной поддержки одним из ключевых направлений своей работы, помогая предприятиям, в частности, реализовывать проекты в сфере информационных технологий через механизмы, установленные Постановлением Правительства РФ № 1598.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?