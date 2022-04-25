Новикомбанк оптимизирует стоимость кредитов для проектов цифровой трансформации предприятий

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, разработал комплексное предложение по финансированию проектов цифровой трансформации для промышленных предприятий. Об этом рассказала участникам Национального промышленного форума старший вице-президент Новикомбанка Светлана Фадеева.

"Внедрение отечественных цифровых и технологических решений позволяет обеспечить независимость сферы информационных технологий от импорта и ускорить оптимизацию производственных процессов предприятий. Мы помогаем им снижать стоимость кредитных ресурсов для финансирования проектов по цифровизации с помощью грамотного использования мер государственной поддержки, — говорит Светлана Фадеева. — В числе партнеров Новикомбанка — лидеры отечественной IT-индустрии и ведущие компании, отвечающие за реализацию проектов цифровой трансформации в промышленности".

При заключении соглашений о финансировании банк применяет уникальный алгоритм взаимодействия с партнерами, при котором сопровождение проектов осуществляется в течение всего цикла — от начальной стадии до закрытия сделки. Новикомбанк выступает здесь в роли "генерального конструктора" комплексного предложения, объединяющего все доступные банковские продукты, возможности рынка капитала и меры господдержки: банк тесно сотрудничает с фондами и институтами развития, что помогает осуществлять софинансирование цифровых проектов и добиваться оптимальной стоимости предоставленного инвестиционного пакета.

Предприятия могут получить кредиты по льготной ставке на реализацию проектов как цифровой трансформации, так и диверсификации и производства экспортной продукции.

Новикомбанк определил организацию финансирования промышленных компаний с применением мер государственной поддержки одним из ключевых направлений своей работы, помогая предприятиям, в частности, реализовывать проекты в сфере информационных технологий через механизмы, установленные Постановлением Правительства РФ № 1598.