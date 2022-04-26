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РСХБ оценил потенциальный объем рынка органической продукции в России

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка оценил потенциальный объем рынка органической продукции в России — по итогам 2022 года он может составить более 14 млрд рублей. При этом в ближайшие годы российский рынок органической продукции будет расти со средним темпом 10-12% в год. Ускорению роста потребления может способствовать эффект низкой базы, раскрытие потенциала отечественного производителя и популяризация культуры потребления "органики" в России.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Рынок органической продукции в России сейчас находится в самом начале своего развития — доля органической продукции на отечественном продовольственном рынке составляет около 0,1% при объеме продаж в 10-12 млрд рублей. При этом значительный объем "органики" пока обеспечивает импорт, за счет замещения которого может вырасти объем производства внутри страны. Стимул развитию этого сегмента уже дала пандемия — рост рынка ускорился на фоне повышенного спроса. В период пандемии объем продаж "органики" в денежном выражении увеличился на 15-18%. С учетом инфляции в реальном выражении рост составил около 10%.

"В ближайшие годы российский рынок органической продукции продолжит расти со средним темпом 10-12% в год, а его объем по итогам 2022 года может составить более 14 млрд рублей. Ключевыми факторами такого роста станет эффект низкой базы, законодательное оформление рынка и популяризация культуры потребления "органики", — отмечает руководитель фонда "Органика" Вячеслав Федюнин.

Закон "Об органической продукции" вступил в силу в России в начале 2020 года. Подтвердить статус органического производителя можно, пройдя добровольную сертификацию. Такой производитель попадает в соответствующий единый государственный реестр, который ведет Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Органической продукцией считается экологически чистые сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, при производстве которых запрещено применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, за исключением тех, которые разрешены к применению действующими в Российской Федерации национальными, межгосударственными и международными стандартами в сфере производства органической продукции. В настоящее время в России в качестве производителей органической продукции сертифицированы 104 предприятия в 54 регионах. Их совокупная товарная номенклатура превышает 1 тыс. единиц.

Россельхозбанк создал для аграриев в экосистеме Свое Фермерство специальный сервис "Органическое производство", в рамках которого собрана полная информация о том, как организовать экологически чистое фермерское хозяйство, получить сертификат соответствия производства органической продукции, а также податься на целевое финансирование от государства и выйти на рынок.

Для содействия развитию органического сельского хозяйства, поддержки российских производителей органической продукции по инициативе Россельхозбанка осенью 2021 года создан фонд "Органика". Фонд осуществляет финансирование проектов в области поддержки производителей органической продукции, привлекает средства, содействует формированию и укреплению положительного общественного мнения о производителях органической продукции, взаимодействует с федеральными и региональными органами государственной власти по вопросам реализации государственной политики в области регулирования деятельности в сфере производства органической продукции.

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