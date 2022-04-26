В выставочном зале Союза художников России откроется выставка "Цветущая земля"

В четверг, 28 апреля, в 18:00, в выставочном зале СРО ВТОО "Союза художников России" откроется областная весенняя выставка "Цветущая земля" (6+).

Организаторы комментируют настроение выставки так: "Подобно дыханию ребенка, выдувающему среди морозных кружев на стекле круглое окошко, теплый воздух с родных просторов степных кочевников, волна за волной начал облизывать извивающийся ледяной покров реки. Сугробы, еще большие, но уже не уверенные в завтрашнем дне, боязливо жмутся к земле, отползают к заборам, прячутся между гаражами и сараями, но радиоактивное, ядреное уже солнце, безжалостно выжигает на них свои колючие узоры, превращая в грязные кучи, выжимая из них живоносный журчащий сок.

Мужички, возвращаясь с рыбалки по последнему льду, удивленно трогают свои красные, обгоревшие на свету лица. Дворники, в отчаянии обняв метлы, взирают в ежегодном своем изумлении на количество того, что набросали везде за зиму собаки. Художники с бледными лицами, выползая из мастерских, протирают, щурясь, сонные глаза, волоча за собой по земле этюдники.

И уже птицы бьются в радостной истерике, до хрипоты визжа приветствия ей и идущим с ней несметным полчищам и ордам перелетной братии. И уже на взгорках, полянах и проталинах, в местах особо сильных ожогов земли ее величество Жизнь, забыв об опасности ночных обморожений, все смелее заявляет о своих правах первыми проблесками подснежников и зеленых побегов, в растущем дрожании каждого из которых говорит: "Конец тебе, Смерть! Конец тебе, стужа, страх и небытие! Скоро я взорву все пространство изумрудно-желтым фейерверком, скоро каждый миллиметр земли, каждая капля воды и воздуха радостно завибрирует, зашевелится и запоет гимн любви".