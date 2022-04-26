16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В музее имени П.В.Алабина прошла презентация книги "Возвращение к истокам…" 14 апреля в Художественном музее откроется выставка частной коллекции Лотиных 19 апреля в Музее модерна откроется выставка Елены Поленовой и Марии Якунчиковой Для музея Алабина в Самаре ищут новое здание В Самаре открылась цифровая выставка фотографий, посвященная Дню работников культуры и Дню театра

Музеи и выставки Культура

В выставочном зале Союза художников России откроется выставка "Цветущая земля"

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 28 апреля, в 18:00, в выставочном зале СРО ВТОО "Союза художников России" откроется областная весенняя выставка "Цветущая земля" (6+).

Организаторы комментируют настроение выставки так: "Подобно дыханию ребенка, выдувающему среди морозных кружев на стекле круглое окошко, теплый воздух с родных просторов степных кочевников, волна за волной начал облизывать извивающийся ледяной покров реки. Сугробы, еще большие, но уже не уверенные в завтрашнем дне, боязливо жмутся к земле, отползают к заборам, прячутся между гаражами и сараями, но радиоактивное, ядреное уже  солнце, безжалостно выжигает на них свои колючие узоры, превращая в грязные кучи, выжимая из них живоносный журчащий сок.

Мужички, возвращаясь с рыбалки по последнему льду, удивленно трогают свои красные, обгоревшие на свету лица. Дворники, в отчаянии обняв метлы, взирают в ежегодном своем изумлении на количество того, что набросали везде за зиму собаки. Художники с бледными лицами, выползая из мастерских, протирают, щурясь, сонные глаза, волоча за собой по земле этюдники.

И уже птицы бьются в радостной истерике, до хрипоты визжа приветствия ей и идущим с ней несметным полчищам и ордам перелетной братии. И уже на взгорках, полянах и проталинах, в местах особо сильных ожогов земли ее величество Жизнь, забыв об опасности ночных обморожений, все смелее заявляет о своих правах первыми проблесками подснежников и зеленых побегов, в растущем дрожании каждого из которых говорит: "Конец тебе, Смерть! Конец тебе, стужа, страх и небытие! Скоро я взорву все пространство изумрудно-желтым фейерверком, скоро каждый миллиметр земли, каждая капля воды и воздуха радостно завибрирует, зашевелится и запоет гимн любви".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 18 июля 2018 06:04 В Художественном музее закрылась выставка "Самарские древности"

Молодца! Хорошее начало!

Дмитрий Лакоценин 30 июня 2018 05:13 На ВДНХ покажут выставку работ из Самарского художественного музея

Можно порадоваться за музей.

Елена Жидкова 23 мая 2018 05:16 В честь 75-летия Сталинградской битвы в Самаре пройдет выставка "Имя Победы - русский солдат!"

только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?

Алла Матвеева 11 апреля 2018 06:46 Коллекционер Олег Малахов рассказал, как собирал гравюры, представленные на выставке в Худмузее

Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока

Дмитрий Лакоценин 27 марта 2018 14:19 В Самаре откроется выставка пейзажей Николая Лукашука "О родном и близком"

Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.

Фото на сайте

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Дом рока в Самаре готовят к открытию в 2021 году

Дом рока в Самаре готовят к открытию в 2021 году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1