Гендиректора "Олми-2000" будут судить в Самаре за сокрытие от налоговой 38 млн рублей

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В Самарской области в суд отправили уголовное дело гендиректора ООО ТК "Олми-2000", обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает региональное СУ СК.