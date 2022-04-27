Как оформить и получить новое пособие на детей: инструкция по применению

С 1 мая, согласно указу президента, стартуют новые ежемесячные социальные выплаты для семей с детьми от 8 до 17 лет. Их получат более 5 млн человек по всей стране. Разбираемся, кому они положены, как их оформить и как получить максимум выгоды.

Кто может претендовать на выплату?

Ваша семья может рассчитывать на ежемесячное пособие, если:

возраст ребенка или детей в семье от 8 до 17 лет, выплата при этом положена на каждого ребенка;

размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума в регионе на душу населения, установленную на дату обращения.

Также важно, чтобы у ребенка и его родителя (опекуна), который подает заявление, было российское гражданство, и они постоянно проживали на территории России.

Сколько денег можно получить?

Размер пособия составит 50% регионального прожиточного минимума для детей на дату обращения. Например, в Самарской области в 2022 году это 11538 руб./мес. рублей, значит пособие будет 5769 рублей.

Если даже с учетом выплаты среднедушевой доход семьи все равно окажется меньше регионального прожиточного минимума, то выплату назначат уже в размере 75% или даже 100% величины прожиточного минимума для детей.

При этом размер ежемесячной выплаты будет ежегодно пересматриваться исходя из изменения величины прожиточного минимума для детей.

Как получить еще больше выгоды?

Пособие будет ежемесячно начисляться на счет в банке, реквизиты которого вы укажете в заявлении. Выбирая банк, обратите внимание, какие льготы и дополнительные преимущества он предлагает семьям, получающим пособия. Например, Почта Банк в качестве меры поддержки семей с детьми дает специальные условия для тех, кто получит "детские выплаты" на карту банка:

кешбэк до 4% за покупки в магазинах "Магнит" по одноименной карте банка. В то время как многие банки сворачивают программы лояльности, Почта Банк сохраняет льготы за покупки самого необходимого;

круглосуточные бесплатные консультации по юридическим, социальным, психологическим и медицинским вопросам на "Линии заботы". Юристы помогут разобраться в сложных вопросах, медики подберут лекарства, а психологи помогут справиться с тяжелыми жизненными ситуациями — в любое время и в любой точке мира по телефону, скайпу или email;

до 18% годовых на остаток денежных средств на сберсчете;

оплата ЖКУ и других услуг без комиссии в мобильном приложении банка. Кстати, простой средний подсчет показывает, что на этом можно сэкономить порядка 1250 рублей в год;

А еще у банка огромная сеть отделений по всей стране, даже в поселках. И наличные с карты можно снимать не только в банкоматах, но и в специальных терминалах в любом почтовом отделении — бесплатно и "до копеечки".

Благодаря этим мерам родители смогут увеличить положенную им социальную выплату, просто совершая свои повседневные покупки и платежи. Для того чтобы получить все эти привилегии, не нужно ничего специально делать — льготный тариф подключится автоматически при поступлении социальной выплаты на счет в банке.

Как и когда оформить выплату?

Прием заявлений о назначении пособия стартует с 1 мая. При этом пособия будут выплачиваться уже с 1 апреля 2022 года, то есть при подаче заявления в мае, вы получите первую выплату сразу за 2 месяца — апрель и май.

Подать заявление можно через единый портал Госуслуг (нужна подтвержденная учетная запись), в МФЦ, Пенсионном фонде или прямо в мобильном приложении Почта Банк Онлайн. Там можно в одно касание "передать" реквизиты счета, открытого в Почта Банке, для начисления пособия. Кстати, подтвердить "учетку" на Госуслугах тоже можно в Почта Банке.

А если вы еще не являетесь клиентом Почта Банка, посетите ближайшее к вам банковское или почтовое отделение или оставьте заявку на открытие счета на сайте.

Ежемесячное пособие устанавливается на 12 месяцев, для пролонгации необходимо повторно обратиться с заявлением.