В Новикомбанке в 10 раз выросло количество вкладов, открываемых онлайн

Количество открываемых онлайн вкладов физлиц в Новикомбанке, опорном банке Госкорпорации Ростех, в марте выросло в 10 раз. Это произошло как за счет притока депозитов в банк, так и развития удаленных каналов обслуживания — почти все клиенты банка (98%) активно пользуются мобильным приложением.

По состоянию на 1 апреля доля вкладов, оформленных дистанционно, через интернет-банк или мобильное приложение, достигла более 70%. Годом ранее соотношение между вкладами, открытыми в оффлайн и в онлайн форматах, составляло 60% и 40% соответственно.

"На фоне рекордного притока депозитов в марте — их количество практически удвоилось — еще ярче обозначилась тенденция перехода наших клиентов в онлайн. Платежи и переводы в мобильном банке — это уже привычные для всех операции. Но к вопросу открытия вкладов многие еще подходят консервативно, предпочитая лично прийти в отделение, чтобы оформить договор. Рост онлайн-вкладов показывает и то, что сформировался положительный пользовательский опыт, и в целом высокий уровень доверия к банку", — прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

В Новикомбанке действует универсальная линейка депозитных продуктов, доходность которых составляет 12-17%. Банк предлагает следующие вклады: "Капитал" с повышенной процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока; "Рост" — накопительный вклад с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой; вклады "Комфорт" на различные сроки с возможностью пополнения и расходования средств.

В Новикомбанке также можно открыть высокодоходный вклад "Рантье" с привязкой процентной ставки к ключевой ставке Банка России и применением процентной надбавки до 0,5%.