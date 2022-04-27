В Новикомбанке в 10 раз выросло количество вкладов, открываемых онлайн

Количество открываемых онлайн вкладов физлиц в Новикомбанке, опорном банке Госкорпорации Ростех, в марте выросло в 10 раз. Это произошло как за счет притока депозитов в банк, так и развития удаленных каналов обслуживания — почти все клиенты банка (98%) активно пользуются мобильным приложением.
По состоянию на 1 апреля доля вкладов, оформленных дистанционно, через интернет-банк или мобильное приложение, достигла более 70%. Годом ранее соотношение между вкладами, открытыми в оффлайн и в онлайн форматах, составляло 60% и 40% соответственно.
"На фоне рекордного притока депозитов в марте — их количество практически удвоилось — еще ярче обозначилась тенденция перехода наших клиентов в онлайн. Платежи и переводы в мобильном банке — это уже привычные для всех операции. Но к вопросу открытия вкладов многие еще подходят консервативно, предпочитая лично прийти в отделение, чтобы оформить договор. Рост онлайн-вкладов показывает и то, что сформировался положительный пользовательский опыт, и в целом высокий уровень доверия к банку", — прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.
В Новикомбанке действует универсальная линейка депозитных продуктов, доходность которых составляет 12-17%. Банк предлагает следующие вклады: "Капитал" с повышенной процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока; "Рост" — накопительный вклад с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой; вклады "Комфорт" на различные сроки с возможностью пополнения и расходования средств.
В Новикомбанке также можно открыть высокодоходный вклад "Рантье" с привязкой процентной ставки к ключевой ставке Банка России и применением процентной надбавки до 0,5%.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?