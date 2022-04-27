В Самаре возбудили уголовное дело об убийстве из-за исчезновения детей

В Самаре по факту исчезновения двух детей возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Еще в сентябре 2021 г. к правоохранителям обратились представители отдела опеки и попечительства Кировского района с заявлением о том, что в июне 2021 г. из дома на Аэропортовском шоссе ушли и пропали две десятилетние сестры - Ангелина и Снежана Ищенко.
По утверждению ГУ МВД, во время проверки полицейским якобы поступила информация о том, что девочки на каникулах уехали с отцом к родственникам в другой регион. Неизвестно, насколько достоверной была эта информация, однако дети так и не объявились. Теперь правоохранители передают в ОВД и общественные организации ориентировки с приметами и фотографиями девочек.
Приметы пропавших: цыганской внешности, на вид 10 лет, рост 150 см, среднего телосложения, карие глаза, черные волосы, смуглые лица, были одеты в летние платья и сандалии.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (846) 373-76-40, 8 (846) 956-07-66, 995-91-38 или в ближайший отдел полиции.
Последние комментарии
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу