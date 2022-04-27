В Самаре возбудили уголовное дело об убийстве из-за исчезновения детей

В Самаре по факту исчезновения двух детей возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Еще в сентябре 2021 г. к правоохранителям обратились представители отдела опеки и попечительства Кировского района с заявлением о том, что в июне 2021 г. из дома на Аэропортовском шоссе ушли и пропали две десятилетние сестры - Ангелина и Снежана Ищенко.

По утверждению ГУ МВД, во время проверки полицейским якобы поступила информация о том, что девочки на каникулах уехали с отцом к родственникам в другой регион. Неизвестно, насколько достоверной была эта информация, однако дети так и не объявились. Теперь правоохранители передают в ОВД и общественные организации ориентировки с приметами и фотографиями девочек.

Приметы пропавших: цыганской внешности, на вид 10 лет, рост 150 см, среднего телосложения, карие глаза, черные волосы, смуглые лица, были одеты в летние платья и сандалии.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (846) 373-76-40, 8 (846) 956-07-66, 995-91-38 или в ближайший отдел полиции.