Арбитры, обслуживающие матч "Химки" – "Крылья Советов", будут отстранены от работы

Арбитры Алексей Матюнин и Павел Шадыханов будут отстранены от судейства после работы на матче 26-го тура Российской премьер-лиги "Химки" — "Крылья Советов", пишет metaratings.ru.

Главный арбитр встречи Матюнин принял по ходу игры сразу несколько спорных решений. На 42-й минуте после просмотра ВАР, за который отвечал Шадыханов, он назначил пенальти в ворота самарцев и удалил полузащитника Дениса Якубу. На 50-й минуте Матюнин засчитал гол в ворота "Крыльев", хотя футболист "Химок" Резиуан Мирзов, судя по всему, нарушил правила перед взятием ворот. ВАР в данный эпизод вмешиваться не стал.

После игры представители самарского клуба выразили недовольство работой арбитров и пообещали обратиться по этому поводу в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза.

Дисквалификация, скорее всего, продлится до конца сезона-2021/22.