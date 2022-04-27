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Арбитры, обслуживающие матч "Химки" – "Крылья Советов", будут отстранены от работы "Крылья" проиграли "Химкам" - 1:4 и забили автогол "Крылья Советов" обыграли "Краснодар" - 2:0 Александр Коваленко не дал согласия выступать за сборную Армении Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Коваленко планирует выступать за сборную Армении

Футбол Спорт

Арбитры, обслуживающие матч "Химки" – "Крылья Советов", будут отстранены от работы

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитры Алексей Матюнин и Павел Шадыханов будут отстранены от судейства после работы на матче 26-го тура Российской премьер-лиги "Химки" — "Крылья Советов", пишет metaratings.ru.

Главный арбитр встречи Матюнин принял по ходу игры сразу несколько спорных решений. На 42-й минуте после просмотра ВАР, за который отвечал Шадыханов, он назначил пенальти в ворота самарцев и удалил полузащитника Дениса Якубу. На 50-й минуте Матюнин засчитал гол в ворота "Крыльев", хотя футболист "Химок" Резиуан Мирзов, судя по всему, нарушил правила перед взятием ворот. ВАР в данный эпизод вмешиваться не стал.

После игры представители самарского клуба выразили недовольство работой арбитров и пообещали обратиться по этому поводу в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза.

Дисквалификация, скорее всего, продлится до конца сезона-2021/22.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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