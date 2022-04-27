Жителя Самарской области обвиняют в мошенничестве с автостраховкой

В Сергиевский районный суд Самарской области направили уголовное дело о мошенничестве с автостраховкой. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, 47-летний житель Суходола был собственником Toyota, на которой попала в ДТП его жена. При этом автомобилем имел право управлять только сам владелец. Мужчина приехал на место аварии, вызвал правоохранителей и сказал, что за рулем был он. Позже с недостоверными документами о ДТП он обратился в страховую компанию и получил около 2,5 млн рублей.

Обман вскрылся из-за знакомых обвиняемого, пожаловавшихся в службу безопасности страховой фирмы.