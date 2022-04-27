Экс-директора самарской фирмы заподозрили в сокрытии 45 млн руб. от налоговой

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора ООО "Белстрой". Его подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с января 2017 г. по декабрь 2018 г. руководитель фирмы незаконно получил налоговые вычеты по НДС за сделки с контрагентами, а также завысил суммы расходов по договорам. В результате бюджет РФ недополучил более 45 млн рублей.

Во время следствия суд арестовал средства на счетах организации. Расследование уголовного дела продолжается.