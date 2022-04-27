РФС: Матюнин допустил две ошибки в матче "Химки" - "Крылья Советов"

Во вторник, 26 апреля, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, где были рассмотрены обращения футбольного клуба "Крылья Советов" и департамента инспектирования РФС на качество судейства.

"Крылья Советов" обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Матюнина в эпизодах с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота "Крыльев Советов" на 42-й минуте матча, засчитанным голом в ворота "Крыльев Советов" на 50-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота "Химок" на 57-й минуте матча.

В ходе рассмотрения было выявлено две ошибки.

Так, судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды "Крылья Советов" на 42-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, оснований для назначения 11-метрового удара было явно недостаточно, так как задержка со стороны игрока обороняющейся команды "Крылья Советов" №6 Дениса Якубы за майку соперника не являлась препятствованием возможности продвижения атакующего игрока, который явно не имел шансов бороться за мяч.

Кроме того, судья ошибочно засчитал взятие ворот команды "Крылья Советов" на 50-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок команды "Химки" №77 Резиуан Мирзов в борьбе за позицию с игроком обороняющейся команды "Крылья Советов" №14 Александром Коваленко задержал его за руку, тем самым извлек выгоду из этой задержки для себя, в результате чего забил гол в ворота соперников. По мнению всех членов комиссии, судья должен был отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды "Крылья Советов".

Также комиссия постановила, что судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды "Химки" на 57-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды "Крылья Советов" №5 Юрий Горшков сам был инициатором контакта с игроком обороняющейся команды "Химки" №8 Денисом Глушаковым, направляя свою ногу в сторону ноги соперника, когда тот естественным образом пытался сыграть в мяч, и сам контакт произошел за пределами штрафной площади. По мнению большинства членов комиссии, контакт являлся ненаказуемым для игрока обороны и судья принял верное решение о продолжении игры.

По данным sport-express.ru, Матюнин и Шадыханов приглашены для прохождения проверки на полиграфе по итогам их работы на матче между "Химками" и "Крыльями Советов".

Спортивный директор "Крыльев" Сергей Корниленко, комментируя ситуацию, выразил надежду, что оставшиеся туры чемпионата пройдут без подобных скандалов.

"ЭСК признала ошибки судейской бригады, которые повлияли на исход матча. Конечно, очки нам это не вернет, но такое нельзя оставлять без внимания. Мы возмущены работой судейской бригады во главе с Матюниным. Повторюсь - у нас молодая играющая команда, и мы за честный футбол. Очень надеемся, что оставшиеся четыре тура РПЛ пройдут без подобных скандалов», - приводит слова Сергея Корниленко Metaratings.ru.