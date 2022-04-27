В Самарской области похитили деньги, выделенные на реставрацию памятника погибшим в ВОВ

В Волжском районе Самарской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества при реставрации памятника погибшим в годы ВОВ.
25 апреля 2020 г. МБУ "УГЖКХ" администрации Волжского района заключило с ООО "Гранит Строй" контракт стоимостью 548 тыс. руб. на ремонт памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного в парке Победы пос. Черновский. Деньги были предоставлены в рамках госпрограммы Самарской области.
Позже при прокурорской проверке выяснилось, что была нарушена смета. Подрядчик использовал более дешевые материалы, не предусмотренные контрактом. А некоторые работы вообще не выполнялись. Сумма ущерба превысила 100 тыс. рублей.
В адрес руководителя МБУ "УГЖКХ" Волжского района прокуратура внесла представление об устранении нарушений бюджетного законодательства.
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Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу