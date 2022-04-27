В Самарской области похитили деньги, выделенные на реставрацию памятника погибшим в ВОВ

В Волжском районе Самарской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества при реставрации памятника погибшим в годы ВОВ.

25 апреля 2020 г. МБУ "УГЖКХ" администрации Волжского района заключило с ООО "Гранит Строй" контракт стоимостью 548 тыс. руб. на ремонт памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного в парке Победы пос. Черновский. Деньги были предоставлены в рамках госпрограммы Самарской области.

Позже при прокурорской проверке выяснилось, что была нарушена смета. Подрядчик использовал более дешевые материалы, не предусмотренные контрактом. А некоторые работы вообще не выполнялись. Сумма ущерба превысила 100 тыс. рублей.

В адрес руководителя МБУ "УГЖКХ" Волжского района прокуратура внесла представление об устранении нарушений бюджетного законодательства.