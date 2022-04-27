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Суды Происшествия

Сызранец продавал в Казахстан арендованные машины

СЫЗРАНЬ. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранский городской суд вынес приговор обвиняемому в автомобильном мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

С 2020 по 2021 г. мужчина под видом перевозки продуктов и пассажиров такси взял в аренду у собственников восемь автомобилей. При этом он не собирался ничего перевозить и продал машины в Казахстан, получив за каждую по 30-40 тыс. рублей. Общая сумма ущерба превысила 1,5 млн рублей.

При этом ранее судимый мошенник находился на испытательном сроке.

Суд назначил ему семь лет и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, осужденного на два года лишили права занимать должности, связанные с административно-хозяйственной деятельностью.

Гид потребителя

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