Николай Сомов: "В молочной отрасли нет нерешаемых проблем"

Животноводство на протяжении нескольких лет находится в числе приоритетов развития самарского АПК. В этом году региональный Минсельхоз поставил цель добиться увеличения продуктивности молочных коров на 200 кг при условии сохранения маточного поголовья, обеспечив 6968 кг/год. О том, какие задачи необходимо решить, двигаясь к намеченной цели, рассказал председатель Союза производителей молока Николай Сомов.

— Потребители судят о состоянии отрасли по полкам в супермаркетах. "Молочка" представлена сотнями наименований. Выходит, повода для беспокойства нет?

— "Молочная" тема охватывает огромный круг проблем, с которыми сталкиваются производители. Рядовому потребителю все равно, откуда это молоко привезли. Главное — продукт доступен. А между тем самообеспеченность Самарской области молоком — 56,2%. Чуть больше половины от потребности. И если говорить об обеспечении продовольственной безопасности, то впереди — работы непочатый край. Отрасли с трудом удается сохранять поголовье дойного стада и поддерживать небольшой рост производства молока. Чтобы повысить самообеспеченность до намеченного уровня, необходимо создать инвестиционную привлекательность молочным проектам. И примеры таких проектов в России есть.

— Как вы оцениваете меры государственной поддержки развития отрасли в регионе?

— На мой взгляд, Самарская область выделяется среди многих других регионов страны большей государственной поддержкой молочной отрасли. Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров еще в 2018 году обозначил молочное животноводство приоритетным направлением АПК и поручил региональному правительству повышать уровень селекционно-племенной работы. В результате у нас создан мощный фундамент для ускоренного импортозамещения. В основе отрасли — Самарский молочный союз, многочисленные племенные хозяйства, ассоциация производителей КРС голштинской породы, центр эмбриональных технологий, особое значение имеют центр развития АПК с ассистентской службой, региональная лаборатория контроля качества молока и продукции. Наши молочные хозяйства, такие как "Нива", "Экопродукт", "Ольгинский", "РАДНА", "Дружба", "Купино", "Карабикулово", "СПК им. Куйбышева" и многие другие работают стабильно, добиваются высоких результатов.

Однако немаловажным фактором остается время. Слишком долго отрасль нуждалась в такой помощи, чтобы за пару лет справиться со всеми проблемами. Только с 2014 года, когда вышли Указы Президента о защите российского рынка продуктов, АПК получил условия для развития — и ситуация начала меняться. В 2017-м в России была принята Федеральная программа импортозамещения и развития сельского хозяйства, которая, в том числе предусматривает создание научно-технических проектов в области мясного, молочного животноводства, птицеводства и так далее.

— Сложившаяся политико-экономическая ситуация в мире как-то сказалась на отрасли?

— Пока еще нет, надеюсь, что до критической ситуации не дойдет. Сегодня мы зависим от иностранных поставок в гораздо меньшей степени, чем прежде. Животноводство и в прежние годы в передовиках не ходило, а когда развалилась страна, отрасль оказалась брошенной на произвол судьбы. Племенную работу похоронили: коровы массово шли под нож. Скоро оказалось, что завозить животных из-за рубежа намного проще, чем самим заниматься племенным делом. Импортный скот с отличной генетикой и высокопродуктивный семенной материал позволили хозяйствам, которые смогли создать соответствующие условия, не только удержаться на плаву, но и совершить настоящий прорыв. Те, кто сумел создать кормовую базу, организовать комфортное содержание, ветеринарию и воспроизводство, получили небывалые до тех пор результаты.

С удоя в 4 тонны молока на корову в год, за которые давали ордена и медали, постсоветские молочники шагнули к 9-10 тонн на корову, а некоторые и до 12 тонн. Молочное животноводство совершило небывалый рывок, и в этом направлении пошли практически все молочные комплексы. Платой за прорыв стала зависимость от импортируемой генетики, кормовых ингредиентов, ветпрепаратов, техники и оборудования, а также программного обеспечения. Без этого сегодня не может быть эффективного молочного животноводства.

Регион обеспечен племенными ресурсами как российской селекции, так и ранее завезенных животных на 65-70%, остальное импортируется в виде глубокозамороженного семени. В начале 2000-х годов была создана общероссийская система компьютеризированного учета скота "Селэкс", в ней каждый регион имеет свою базу данных. Самарская область — не исключение.

— Какие риски для отрасли, на ваш взгляд, может актуализировать санкционное давление?

— Молочная отрасль в принципе уязвима. Если санкционное давление будет увеличиваться, проблемы будут ощутимы. Могут возникнуть серьезные технологические риски, повышение операционных затрат в сырьевом и перерабатывающем секторах. Снижение доступности импортируемых биопродукции и ветпрепаратов, ингредиентов для производства полноценных кормов для животных, оборудования и техники создают определенные трудности. Соответственно, вырастет себестоимость. Будем искать решения вместе с нашим профильным министерством.

— Какие дополнительные меры поддержки молочной отрасли могли бы быть востребованы производителями молока в нынешних условиях?

— Несколько лет подряд себестоимость производства молока растет ежегодно на 16-20%, а цена реализации нет. Чтобы преодолеть растущий дисбаланс, требуется дополнительная поддержка производства молока до 7-8 рублей за кг. И если будет принято решение о повышении уровня продовольственной безопасности, то мы сделаем все необходимое для достижения общей цели. Это позиция моих коллег — членов Самарского молочного союза. В молочной отрасли нет нерешаемых проблем, есть сложные задачи, решать которые мы готовы.