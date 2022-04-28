Бывшего энергетика из Кинеля обвиняют в присвоении оборудования и спецодежды

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В Кинеле закончилось расследование уголовного дела бывшего главного энергетика ООО "Кинельская теплоэнергетическая компания". Его обвиняют в присвоении вверенного имущества. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.