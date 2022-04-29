Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича приглашает зрителей на летние представления

Театр представил репертуар на июнь и июль.
В течение всего первого летнего месяца зрителей приглашают на любимые оперы, оперетты, балеты, детские спектакли.
Завершится сезон яркой балетной премьерой в начале июля — "Дон Кихот Ламанчский" Людвига Минкуса (12+). Билеты уже в продаже.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить