Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича приглашает зрителей на летние представления

Театр представил репертуар на июнь и июль.

В течение всего первого летнего месяца зрителей приглашают на любимые оперы, оперетты, балеты, детские спектакли.

Завершится сезон яркой балетной премьерой в начале июля — "Дон Кихот Ламанчский" Людвига Минкуса (12+). Билеты уже в продаже.