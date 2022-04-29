В Самаре будут судить двух женщин, пытавшихся выкупить задержанного с наркотиками

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух женщину, обвиняемых в посредничестве в передаче особо крупной взятки.

По версии следствия, 15 декабря 2021 г. в Борском районе правоохранители задержали двоих мужчин за приобретение и хранение наркотиков. Один из них предложил полицейскому 5 млн руб., чтобы избежать ответственности.

Задержанный поручил сожительнице заняться передачей денег. Женщина договорилась со знакомой и собрала 3,75 млн руб., но попалась при передаче взятки.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.