В Самаре будут судить двух женщин, пытавшихся выкупить задержанного с наркотиками

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух женщину, обвиняемых в посредничестве в передаче особо крупной взятки.
По версии следствия, 15 декабря 2021 г. в Борском районе правоохранители задержали двоих мужчин за приобретение и хранение наркотиков. Один из них предложил полицейскому 5 млн руб., чтобы избежать ответственности.
Задержанный поручил сожительнице заняться передачей денег. Женщина договорилась со знакомой и собрала 3,75 млн руб., но попалась при передаче взятки.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.
Последние комментарии
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу