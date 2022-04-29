Жителя Богатовского района будут судить за растрату демонтированных газовых котлов

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В Богатовский районный суд передали уголовное дело бывшего руководителя районного центра материально-технического обеспечения, которого обвиняют в растрате. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.