В Сызранском районе задержали браконьеров

В Сызрани сотрудники полиции задержали 45-летнего местного жителя, использовавшего на рыбалке незаконные орудия лова — кастинговую сеть, сообщает ГУ МВД по Самарской области
В начале апреля мужчина на реке Уса в 200 метрах от села Усинское. Ущерб, причиненный государству, составил 1,5 тыс. рублей.
Буквально через неделю, чуть ниже по течению, в 400 метрах от села Усинское, полицейскими в ходе совместных рейдовых мероприятий с сотрудниками Средневолжского территориального управления Росрыболовства был задержан 53-летний местный житель, который так же осуществлял незаконный вылов рыбы при помощи рыболовных сетей. Ущерб, причиненный государству, составил 6 250 рублей.
"Задержанные не стали отрицать своей вины и признались в содеянном. В ходе осмотра места происшествия незаконный улов был изъят и возвращен в естественную среду обитания. По данным сотрудников полиции оба подозреваемых в настоящее время нигде не работают, ранее к уголовной ответственности не привлекались", - уточняют в областном полицейском Главке.
В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Последние комментарии
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу