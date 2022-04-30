В Сызранском районе задержали браконьеров

В Сызрани сотрудники полиции задержали 45-летнего местного жителя, использовавшего на рыбалке незаконные орудия лова — кастинговую сеть, сообщает ГУ МВД по Самарской области

В начале апреля мужчина на реке Уса в 200 метрах от села Усинское. Ущерб, причиненный государству, составил 1,5 тыс. рублей.



Буквально через неделю, чуть ниже по течению, в 400 метрах от села Усинское, полицейскими в ходе совместных рейдовых мероприятий с сотрудниками Средневолжского территориального управления Росрыболовства был задержан 53-летний местный житель, который так же осуществлял незаконный вылов рыбы при помощи рыболовных сетей. Ущерб, причиненный государству, составил 6 250 рублей.

"Задержанные не стали отрицать своей вины и признались в содеянном. В ходе осмотра места происшествия незаконный улов был изъят и возвращен в естественную среду обитания. По данным сотрудников полиции оба подозреваемых в настоящее время нигде не работают, ранее к уголовной ответственности не привлекались", - уточняют в областном полицейском Главке.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.