Игорь Осинькин прокомментировал информацию об уходе нападающего Максима Канунникова из "Крыльев"

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал championat.com информацию об уходе нападающего Максима Канунникова из клуба.

"Могу сказать только следующее: у Максима есть повреждение. Он не тренируется в общей группе. Занимается индивидуально. Остальную информацию я не комментирую. Ближе к концу чемпионата будем решать вопрос по его будущему", — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Ильей Никульниковым.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что 30-летний нападающий, получивший рецидив травмы ноги, покинет команду в конце сезона. У Канунникова, который в нынешнем сезоне ни разу не появлялся на поле, соглашение истекает 30 июня 2022 года.