В Самарской области прогнозируют ночные заморозки

Начало короткой рабочей недели в Самарской области будет теплое и ветреное, а затем похолодает и пройдут дожди, сообщает Приволжское УГМС.

В ночь на среду температура воздуха опустится до 4...9°C, на востоке области - до 0°C. Ветер южный и юго-западный 5...10 м/с. Днем ожидается 16...21°C и порывы ветра 15-17 м/с.

В ночь на 5 мая погода будет примерно такая же, что и сутками ранее. А днем похолодает - 8...13°C и подует северо-западный ветер 9...14 м/с, пройдет небольшой дождь. Ночью на 6 мая возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-3°C. Днем в пятницу обещают северный ветер 7...12 м/с, 8...13°C и без осадков.