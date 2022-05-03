"Крылья Советов" отметят 80-летний юбилей клуба двумя матчами

В пятницу, 6 мая, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоятся праздничные мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею футбольного клуба "Крылья Советов".

Команда ведет свою историю с 1942 года: тогда в запасной столице городе Куйбышеве было создано ДСО "Крылья Советов" и футбольная команда, представлявшая городскую авиационную промышленность, а 3 мая состоялся их первый матч с "Локомотивом". Футбольный клуб "Крылья Советов" за долгие годы своего существования стал настоящей визитной карточкой региона. Не только в Самарской области, но и в разных уголках России волжский клуб поддерживает целая армия болельщиков. Любители футбола со всей страны и далеко за ее пределами признаются в симпатии самарским "Крыльям", чтят и уважают историю и традиции команды.

В честь юбилея для болельщиков и гостей подготовлена праздничная программа. Перед матчем 28-го тура Тинькофф РПЛ между "Крыльями Советов" и "Динамо", который начнется в 19:00, состоится ретро-матч. На поле мини-стадиона "Восход" рядом с "Солидарность Самара Ареной" выйдут ветераны "Крыльев Советов". Команды известных российских тренеров, чья судьба тесно связана с историей и славными победами "Крыльев", сыграют друг против друга. В этом матче примут участие заслуженные ветераны ФК "Крылья Советов", бронзовые призеры 2004 года, легенды "КС" разных лет. Еще одним участником матча станет болельщик "Крыльев", победивший в специальном конкурсе. Начало ретро-матча в 15:00, вход свободный.

Всего в праздничных мероприятиях примут участие более 100 ветеранов "Крыльев Советов", в том числе Карен Дохоян, Олег Самсонов, Гарник Авалян, Виктор Булатов, Евгений Харлачев, Валерьян Панфилов, Антон Бобер, Сергей Виноградов, Рустям Фахретдинов, Анатолий Блохин, Равиль Аряпов и другие. После товарищеского поединка пройдет автограф- и фотосессия с легендарными футболистами "Крыльев Советов".

С 16:00 для гостей и болельщиков на территории стадиона будут работать тематические площадки: "Футбольный бильярд", "Футбольный дартс", "Гладиаторский бой", "Аквагрим", "историческая" фотозона, выставка военных машин, полевая кухня, музей, посвященный ИЛ-2, доска пожеланий и другие, будут выступать музыкальные коллективы. С 17:00 будет проводиться квиз по истории самарского футбола. Также будут вручены специальные подарки участникам акции "Паспорт Болельщика Крыльев Советов". В честь 80-летия клуба для гостей будет приготовлен большой "футбольный" торт, попробовать который смогут все желающие.