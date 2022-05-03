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Футбол Спорт

Глушенкова и Гапонова планируют оставить в "Крыльях Советов"

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГВА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Крылья Советов" планируют оставить футболистов "Спартака" Максима Глушенкова и Илью Гапонова в команде на следующий сезон, сообщает "РБ Спорт".

Оба игрока выступают за "Крылья" на правах аренды до конца текущего сезона. Ранее Глушенков рассказывал, что летом вернется в "Спартак", где будет решаться его дальнейшая судьба.

По данным издания, "Крылья Советов" заинтересованы в том, чтобы сохранить футболистов в команде. Близкий к игрокам источник рассказал, что 24-летнего Гапонова самарцы намерены выкупить. Но с 22-летним Глушенковым ситуация немного сложнее — его стоимость выше, поэтому "Крылья" попробуют взять полузащитника повторно в аренду. При этом пока клубы еще не начали переговоры.

Глушенков выступал за "Крылья Советов" всю первую половину 2020 года. Затем он вновь вернулся в команду в августе 2021 г., подписав договор на годичную аренду.

Гапонов перешел в "Крылья" прошедшей зимой в качестве замены ушедшему в "Спартак" Никите Чернову.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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