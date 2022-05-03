Глушенкова и Гапонова планируют оставить в "Крыльях Советов"

"Крылья Советов" планируют оставить футболистов "Спартака" Максима Глушенкова и Илью Гапонова в команде на следующий сезон, сообщает "РБ Спорт".

Оба игрока выступают за "Крылья" на правах аренды до конца текущего сезона. Ранее Глушенков рассказывал, что летом вернется в "Спартак", где будет решаться его дальнейшая судьба.

По данным издания, "Крылья Советов" заинтересованы в том, чтобы сохранить футболистов в команде. Близкий к игрокам источник рассказал, что 24-летнего Гапонова самарцы намерены выкупить. Но с 22-летним Глушенковым ситуация немного сложнее — его стоимость выше, поэтому "Крылья" попробуют взять полузащитника повторно в аренду. При этом пока клубы еще не начали переговоры.