Названы победители фестиваля "Волжские театральные сезоны"

Лучшим спектаклем в этом году был назван "Тартюф" в постановке Александра Кузина для Самарского театра драмы. Среди музыкальных театров абсолютными победителями стали спектакли в постановке Юрия Александрова. Жюри конкурса раздало около 20 наград. Практически все театры получили звание лауреата в той или иной категории.

Фестиваль "Волжские театральные сезоны" проходит в Самаре в шестой раз. В этом году в конкурсной программе приняли участие театры из 10 регионов страны. Свои работы представляли актерские труппы из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Оренбурга, Вологды, Уфы, Брянска, Махачкалы, Екатеринбурга, и, конечно, Самары.

"Волжские театральные сезоны" являются многожанровым фестивалем, поэтому зрители смогли увидеть гостевые музыкальные спектакли на сцене Самарского театра оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича, драматические в Самарском театре драмы им. М.Горького и кукольные - в Самарском театре кукол. Всего с 23 по 30 апреля состоялось 17 спектаклей.

В этом году по количеству наград абсолютным рекордсменом стала Самара. При этом главную награду - Гран-при - получил спектакль "Тартюф" в постановке Александра Кузина на сцене Самарского театра драмы. Также жюри отметило актеров спектакля в категориях именных наград: награду в честь народной артистки СССР Веры Ершовой получила Наталия Прокопенко за роль Эльмиры, а награду в честь народного артиста РСФСР Михаила Лазарева - Владимир Сапрыкин за роль Оргона.

Спектакль "Темные аллеи" в постановке Анатолия Праудина в театре "СамАрт" был назван лучшим в номинации "Лучшая сценография". Символическую статуэтку забрала художница Марина Евдоченкова.

В спектакле Самарского театра кукол "Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска" в постановке Светланы Дорожко наградой отметили Анастасию Евсееву за "Лучшую женскую роль второго плана".

Не остался без наград и Самарский академического театра оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича. В спектакле "Игроки" Юрия Александрова выбрали лучшего исполнителя мужской роли в опере. Им стал Степан Волков в образе Утешительного. Художественный руководитель театра Евгений Хохлов получил специальную премию "За творческое освоение музыкального наследия ХХ века".

Три награды от жюри фестиваля получил театр "Санктъ-Петербургъ Опера". В Самаре петербургский театр представлял оперу "Электра" Рихарда Штрауса в постановке Юрия Александрова. Жюри вручило театру награды в категориях "Лучший дирижер в музыкальном театре", "Лучшая женская роль в опере" и "За выдающийся вклад в развитие музыкального театра в России".

Закрывавший фестиваль спектакль "Затейник" в постановке Александра Коршунова для московского театра "Сфера" увез награду в категории "Лучший актерский ансамбль".

А петербургский театр "На Литейном" был отмечен за лучшую мужскую роль второго плана в спектакле "Женитьба Фигаро". Награду получил Михаил Лучко за роль графа Альмавивы.

Московский детский музыкальный театр им. Н.И.Сац забрал награду "Актерский дуэт в музыкальном театре" за спектакль "Тайный брак" в постановке Валерия Меркулова. Лучшими были названы Владислав Дорожкин и Андрей Панкратов.

Омский "Пятый театр" отметили наградой "За пластическое решение спектакля". Поводом стал спектакль "Солнечный удар" в постановке Ирины Керученко.

Кукольный спектакль "Зойкина квартира" режиссера Вадима Смирнова для Оренбургского театра кукол наградили в номинации "Лучшая мужская роль в театре кукол". Награду получил актер Иван Панин.

Вологодский театр кукол "Теремок" стал лауреатом в категории "Лучший актерский молодежный ансамбль в спектакле театра кукол". Актеры представляли спектакль "Дон Кихот" Олега Лабозина.

Брянский областной театр драмы им. А.Толстого со спектаклем "Прощаясь не навсегда" жюри отметило за "Лучшую женскую роль второго плана". Награду получила Ксения Ланская за образ Надежды.

Практически все спектакли так или иначе были отмечены жюри наградами.