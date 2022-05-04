Продавец из Чапаевска перевела почти 1 млн руб. мошенникам

Сотрудники полиции Чапаевска возбудили уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении 43-летней жительницы города, лишившейся крупной суммы денег, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В апреле текущего года женщине поступил звонок с информацией о попытках снятия денег с ее банковского счета и оформления кредитов. Звонившие "сотрудники финансового учреждения" сообщили, что для предотвращения данных операций необходимо пойти в банк, самостоятельно оформить кредит и дальше следовать их указаниям. При этом они настоятельно рекомендовали женщине не вступать в разговоры с другими людьми и не рассказывать о попытке оформления на ее имя кредита.

Потерпевшая не стала перезванивать на "горячую линию" банка, в котором открыты ее счета, и уточнять информацию о подозрительных операциях. Она оформила кредиты в нескольких организациях. Затем, следуя указаниям звонивших, перевела через банкоматы свыше 900 тыс. руб. на счет, который ей продиктовали собеседники по телефону. Лишь после этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.