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Преступления Происшествия

Продавец из Чапаевска перевела почти 1 млн руб. мошенникам

ЧАПАЕВСК. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Чапаевска возбудили уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении 43-летней жительницы города, лишившейся крупной суммы денег, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В апреле текущего года женщине поступил звонок с информацией о попытках снятия денег с ее банковского счета и оформления кредитов. Звонившие "сотрудники финансового учреждения" сообщили, что для предотвращения данных операций необходимо пойти в банк, самостоятельно оформить кредит и дальше следовать их указаниям. При этом они настоятельно рекомендовали женщине не вступать в разговоры с другими людьми и не рассказывать о попытке оформления на ее имя кредита.

Потерпевшая не стала перезванивать на "горячую линию" банка, в котором открыты ее счета, и уточнять информацию о подозрительных операциях. Она оформила кредиты в нескольких организациях. Затем, следуя указаниям звонивших, перевела через банкоматы свыше 900 тыс. руб. на счет, который ей продиктовали собеседники по телефону. Лишь после этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Гид потребителя

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Что то даже и не удивляюсь.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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