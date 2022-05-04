В Самаре живодер жестоко убил кошку на глазах прохожих

В Самаре сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации правоохранителей, 13 апреля в дежурную часть отдела полиции № 8 поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный мужчина на ул. Симферопольской ударил несколько раз кошку об дерево, после чего выкинул в мусорный бак и ушел со двора.

Полицейские опросили заявительницу и жителей близлежащих домов, осмотрели место происшествия, изъяли труп животного и направили его на биологическую судебную экспертизу. Согласно заключению эксперта, кошка погибла от повреждения позвоночника.

В ходе опроса свидетелей, полицейские установили, что хозяин животного — местный житель, а мужчина, расправившийся с кошкой — его 54-летний родственник. Сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным полицейских, задержанный ранее не судим, является работником одного из обществ с ограниченной ответственностью.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. руб., либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до одного года, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до трех лет.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшего.