В Самаре живодер жестоко убил кошку на глазах прохожих

В Самаре сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По информации правоохранителей, 13 апреля в дежурную часть отдела полиции № 8 поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный мужчина на ул. Симферопольской ударил несколько раз кошку об дерево, после чего выкинул в мусорный бак и ушел со двора.
Полицейские опросили заявительницу и жителей близлежащих домов, осмотрели место происшествия, изъяли труп животного и направили его на биологическую судебную экспертизу. Согласно заключению эксперта, кошка погибла от повреждения позвоночника.
В ходе опроса свидетелей, полицейские установили, что хозяин животного — местный житель, а мужчина, расправившийся с кошкой — его 54-летний родственник. Сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
По данным полицейских, задержанный ранее не судим, является работником одного из обществ с ограниченной ответственностью.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. руб., либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до одного года, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до трех лет.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшего.
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Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу