Сотрудник сотового оператора из Сызрани "продавал" информацию о клиентах

В Сызранский городской суд отправили уголовное дело 22-летнего сотрудника сотового оператора. Его обвиняют в "продаже" данных клиентов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, парень без согласия клиентов предоставлял детализацию телефонных звонков и другую личную информацию о них третьим лицам за деньги. В уголовном деле шесть эпизодов.
Уголовное дело возбужденного по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации"). Сейчас расследование уже завершилось.
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Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу