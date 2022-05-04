Сотрудник сотового оператора из Сызрани "продавал" информацию о клиентах

В Сызранский городской суд отправили уголовное дело 22-летнего сотрудника сотового оператора. Его обвиняют в "продаже" данных клиентов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, парень без согласия клиентов предоставлял детализацию телефонных звонков и другую личную информацию о них третьим лицам за деньги. В уголовном деле шесть эпизодов.

Уголовное дело возбужденного по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации"). Сейчас расследование уже завершилось.