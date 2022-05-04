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Футбол Спорт

СМИ: "Крылья Советов" планируют выкупить Матео Барача

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Крылья Советов" планируют выкупить хорватского защитника Матео Барача у "Сочи", пишет "РБ Спорт". Футболист выступает за самарский клуб на правах аренды до конца сезона.

Близкий к игроку источник издания сообщил, что тренерский штаб самарцев хочет сохранить защитника в составе на следующий сезон. В какую сумму обойдется 27-летний хорват самарскому клубу, пока неизвестно.

Ранее агент Барача сообщил, что "Крылья" должны до конца мая решить, будут ли выкупать защитника. На данный момент на его счету четыре встречи за самарцев, в которых он забил один гол.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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