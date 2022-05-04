Самарца обвиняют в махинациях с социальным контрактом

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительный акт по уголовному делу о мошенничестве.

По версии следствия, в июне 2021 г. подозреваемый заключил с министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области социальный контракт на предпринимательскую деятельность. Он получил 250 тыс. руб. на закупку оборудования и материалов для клининговых услуг. Но вместо этого мужчина закрыл кредит в банке за счет полученных средств.

После этого человек, чью личность следователи не установили, изготовил для обвиняемого подложные кассовые чеки на 256 тыс. руб. о покупке оборудования в магазине бытовой техники в ТЦ "Мега". Осенью 2021 г. мужчина представил фиктивные документы в орган социального обслуживания населения.

Уголовное дело направят в суд.