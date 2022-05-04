Самарца обвиняют в махинациях с социальным контрактом

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительный акт по уголовному делу о мошенничестве.
По версии следствия, в июне 2021 г. подозреваемый заключил с министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области социальный контракт на предпринимательскую деятельность. Он получил 250 тыс. руб. на закупку оборудования и материалов для клининговых услуг. Но вместо этого мужчина закрыл кредит в банке за счет полученных средств.
После этого человек, чью личность следователи не установили, изготовил для обвиняемого подложные кассовые чеки на 256 тыс. руб. о покупке оборудования в магазине бытовой техники в ТЦ "Мега". Осенью 2021 г. мужчина представил фиктивные документы в орган социального обслуживания населения.
Уголовное дело направят в суд.
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Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу