Как не стать жертвой телефонных мошенников

Мошенники убеждают людей брать кредиты на крупные суммы и переводить деньги на чужие счета.

Так, в апреле текущего года 43-летней жительнице Чапаевска, продавцу одного из продуктовых магазинов, поступил звонок с информацией о попытках снятия денег с ее банковского счета и оформления кредитов.

Звонившие "сотрудники финансового учреждения" сообщили, что для предотвращения данных операций необходимо пойти в банк, самостоятельно оформить кредит и дальше следовать их указаниям. При этом они настоятельно рекомендовали женщине не вступать в разговоры с другими людьми и не рассказывать о попытке оформления кредита на ее имя.

Жительница Самарской области не стала перезванивать на "горячую линию" банка, в котором открыты ее счета, и уточнять информацию о подозрительных операциях. Она оформила кредиты в нескольких организациях.

Затем, следуя указаниям звонивших, жительница Чапаевска перевела через банкоматы свыше 900 тыс. руб. на счет, который ей продиктовали собеседники по телефону. Лишь после этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.