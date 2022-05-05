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Футбол Спорт

Стала известна юбилейная программа матча "Крылья Советов" - "Динамо" 6 мая

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 мая, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоятся праздничные мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею футбольного клуба "Крылья Советов".

"Крылья Советов" будут отмечать свое 80-летие на матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против "Динамо". Игра начнется в 19:00.

Публикуем праздничную программу для болельщиков:

В 15:00 на тренировочном поле "Восход" рядом с "Солидарность Самара Ареной" состоится матч ветеранов "Крыльев Советов". Среди них прославленные футболисты и легенды клуба прошлых лет, бронзовые призеры чемпионата России 2004 года, заслуженные ветераны и мастера спорта СССР. Вход свободный.

С 16 до 19 часов на гейте 2:
• Выступление кавер-группы "Лабутены", большая сцена и концертная программа
• Футбольный бильярд
• Надувные ворота
• Аниматоры и аквагрим
• Музей, посвященный легендарному самолету ИЛ-2
• Полевая кухня и выставка военных машин
• Фотозона

С 16 до 19 часов на гейте 3
• Дегустация праздничного торта "Крыльев Советов" "КС-80"
• Футбольный дартс
• Гладиаторский бой
• Настольные игры
• Детский футбольный турнир 3×3
• Доска пожеланий клубу
• Советский буфет
• Фотозоны и аквагрим

Внутри арены на стилобате сектора А (с 17 до 19) пройдет вступление ансамбля духовых инструментов. На стилобате сектора С пройдет квиз по истории самарского футбола, а в зоне Hospitality на секторе С415 с 17:30 до 18:30 - автограф и фотосессия с легендами "Крыльев Советов" Александром Тархановым, Кареном Дохояном и Виктором Булатовым.

Там же пройдет выдача ретро-маек болельщикам, собравшим все печати в юбилейный паспорт "Крыльев Советов" (17:00-19:45).

Билеты на эту встречу можно приобрести здесь.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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