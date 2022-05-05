Стала известна юбилейная программа матча "Крылья Советов" - "Динамо" 6 мая

В пятницу, 6 мая, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоятся праздничные мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею футбольного клуба "Крылья Советов".

"Крылья Советов" будут отмечать свое 80-летие на матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против "Динамо". Игра начнется в 19:00.

Публикуем праздничную программу для болельщиков:

В 15:00 на тренировочном поле "Восход" рядом с "Солидарность Самара Ареной" состоится матч ветеранов "Крыльев Советов". Среди них прославленные футболисты и легенды клуба прошлых лет, бронзовые призеры чемпионата России 2004 года, заслуженные ветераны и мастера спорта СССР. Вход свободный.

С 16 до 19 часов на гейте 2:

• Выступление кавер-группы "Лабутены", большая сцена и концертная программа

• Футбольный бильярд

• Надувные ворота

• Аниматоры и аквагрим

• Музей, посвященный легендарному самолету ИЛ-2

• Полевая кухня и выставка военных машин

• Фотозона

С 16 до 19 часов на гейте 3

• Дегустация праздничного торта "Крыльев Советов" "КС-80"

• Футбольный дартс

• Гладиаторский бой

• Настольные игры

• Детский футбольный турнир 3×3

• Доска пожеланий клубу

• Советский буфет

• Фотозоны и аквагрим

Внутри арены на стилобате сектора А (с 17 до 19) пройдет вступление ансамбля духовых инструментов. На стилобате сектора С пройдет квиз по истории самарского футбола, а в зоне Hospitality на секторе С415 с 17:30 до 18:30 - автограф и фотосессия с легендами "Крыльев Советов" Александром Тархановым, Кареном Дохояном и Виктором Булатовым.

Там же пройдет выдача ретро-маек болельщикам, собравшим все печати в юбилейный паспорт "Крыльев Советов" (17:00-19:45).

Билеты на эту встречу можно приобрести здесь.