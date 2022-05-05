Мужчина из Жигулевска, угрожая ножом, требовал отвезти его на работу

В Жигулевске задержали судимого за незаконный оборот наркотиков 39-летнего местного жителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В полицию обратилась 42-летняя женщина. К ней в припаркованную машину подсел незнакомец и, угрожая ножом, потребовал отвезти его на работу. Однако потерпевшей удалось вытолкать мужчину из своего автомобиля.
Полицейские выяснили адрес, по которому житель Жигулевска требовал его отвезти. Это был пункт приема металлолома. Среди фотографий сотрудников потерпевшая узнала обидчика.
Также правоохранители обнаружили, что все же добравшись до работы, мужчина похитил из кассы 30 тыс. рублей.
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 166 УК РФ ("Покушение на угон") и ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").
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В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу