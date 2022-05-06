Бизнес-омбудсмен Эдуард Харченко: "Административное давление на бизнес существенно снизилось"

Насколько малый и средний бизнес оказался стоек под ударами новой экономической и политической реальности, с какими просьбами чаще всего обращаются предприниматели, снижается ли административное давление на бизнес и ждет ли предприимчивых граждан вольница 1990-х? Об этом в интервью Волга Ньюс в рамках проекта "Точки Роста" рассказал уполномоченный по правам предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко.

- Как отразились на предпринимателях внешнеполитическая ситуация и ситуация с курсами валют?

- Любые изменения, любая нестабильность немедленно отражается на бизнесе, вызывая у него дополнительный стресс. Наблюдаются перебои с поставками сырья и товаров, снижение покупательской активности.

Конечно, предприниматели, давно работающие в бизнесе, уже закалены скачками курса валют в прошлом. Сумев выстоять в 2014 году, они стали осторожнее с заемными средствами, привязанными к курсу валют.

- С какими проблемами предприниматели чаще всего обращаются к вам за помощью?

- Спектр вопросов, с которыми обращается бизнес, весьма широк. Все обращения можно разделить на две категории: уголовные и административные. Жалобы административной тематики чаще всего касались поддержки в период пандемии, нарушений со стороны органов власти при распоряжении имуществом и земельными участками, находящимися в областной или муниципальной собственности, трудностей при размещении нестационарных торговых объектов, высокой кадастровой стоимости земли и недвижимости, налоговых правоотношений, неисполнения судебных решений, взаимодействия с судебными приставами, задержек оплаты по выполненным государственным и муниципальным контрактам.

Жалобы уголовной тематики касались нарушения прав предпринимателей, связанных с возбуждением уголовных дел, нарушений при проведении доследственных проверок и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе при изъятии имущества и документов, нарушений при проведении предварительного следствия, волокиты при расследовании уголовных дел.

Во всех случаях оказываем поддержку, пресекаем нарушения прав предпринимателей, восстанавливаем нарушенные права, добиваемся наказания виновных должностных лиц.

- Какой поддержки от государства просят предприниматели?

- Чаще всего вопросы касались финансовой помощи от государства, различных льгот по аренде помещений для бизнеса, отсрочки либо освобождения от уплаты налогов, выплат, направленных на сохранение занятости в организациях.

В 2021 году в перечень отраслей, требующих поддержки, не была включена розничная торговля непродовольственными товарами. При этом для данной отрасли были введены ограничения работы, что повлекло существенное падение выручки при сохранении обязательных расходов (аренда, коммунальные платежи, заработная плата, взносы во внебюджетные фонды, налоги и др.). Уполномоченным было предложено при подготовке нормативных правовых актов по мерам государственной поддержки учитывать розничную торговлю непродовольственными товарами в качестве пострадавшей отрасли.

Пандемия коронавирусной инфекции и ограничительные меры способствовали тому, что государство взяло курс на поддержку и сохранение легального бизнеса, вывод из тени "серой экономики". Благодаря обширным мерам поддержки со стороны федерального и регионального правительства удается частично снимать напряженность в сфере бизнеса, сохранять рабочие места. При этом остается гибким подход к выработке мер поддержки, ориентируясь на меняющуюся экономическую ситуацию и потребности бизнеса.

Константин Пресняков о возможностях самарских IT-компаний в новых условиях В интервью Волга Ньюс заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи региона Константин Пресняков рассказал о проблемах, с которыми столкнулись самарские IT-компании, о мерах поддержки, которые им готовы оказать федеральные и региональные власти, и о том, почему релокация не всегда лучшее решение.

В Самарской области существует удобный портал mybiz.ru, где собрана вся актуальная информация по мерам поддержки.

- Какая работа ведется по предложениям и обращениям бизнеса?

- В аппарате уполномоченного рассматриваются все поступающие устные и письменные обращения бизнеса. При необходимости проводятся межведомственные совещания с участием органов власти, подключается прокуратура Самарской области, профильные прокуратуры, выезжаем на место, если это требуется.

Активно привлекаются общественные помощники, эксперты pro bono, адвокаты, работающие с уполномоченным на безвозмездной основе. Порой буквально за руку ведем предпринимателя на встречу с руководителями различных органов власти, если самостоятельно решить вопрос он по каким-то причинам не смог.

В случае, если предприниматель находится в местах лишения свободы в связи с ведением предпринимательской деятельности, выезжаем к нему в исправительное учреждение.

Если проблема носит системный характер, обращаемся к субъектам законодательной инициативы с предложениями о внесении изменений в законодательство. Надо сказать, что мной ежегодно готовится доклад о деятельности уполномоченного в Самарской области, который размещается на моем официальном сайте ombudsmanbiz63.ru. В докладе отражены статистика обращений за год, принятые меры по обращениям, итоги работы, предложения и т.д.

- Какие предложения, направленные на поддержку предпринимателей, вы внесли или планируете внести?

- Проблема реализации "мусорной реформы" в Самарской области не теряет своей остроты. Вопрос завышенных нормативов накопления является одной из основных проблем в данной сфере. Предприниматели, не имеющие возможности организовать собственную контейнерную площадку и осуществляющие деятельность в крупных городских округах (Самара, Тольятти и др.) и муниципальных образованиях, фактически поставлены в неравные условия ведения деятельности - вне зависимости от населенного пункта к предпринимателям применяются одинаковые нормативы накопления твердых коммунальных отходов.

Такой подход снижает рентабельность предпринимательской деятельности в небольших населенных пунктах. По итогам работы с обращениями предпринимателям уполномоченным было выработано предложение о введении дифференцированных нормативов накопления ТКО в зависимости от численности жителей населенного пункта.

Еще одной проблемой является практика привлечения к уголовной ответственности предпринимателей за возмещение НДС. В случае, если предприниматель возмещает НДС, а впоследствии выявляет, что это произошло по ошибке (например, ошибка бухгалтера), подает уточненную декларацию и возмещает полученную сумму НДС, он все равно подпадает под уголовное преследование по ст. 159 УК РФ (мошенничество). С учетом того, что в данном случае нет специального состава, то предпринимателю за данную ошибку может грозить реальное лишение свободы. Мной подготовлено предложение о специальном составе в УК РФ для подобного рода случаев, чтобы наступающая ответственность была соразмерна совершенному деянию.

Еще один проблемный вопрос в Самарской области возник у бизнеса в 2021 году. Начали функционировать комплексы автоматической фиксации весогабаритного контроля. Владельцы тентованных полуприцепов начали получать штрафы, причиной которых стало раздутие тента, которое фиксировалось пунктом автоматической фиксации как превышение предельно допустимых габаритов транспортного средства. К ответственности привлекались предприниматели по ст. 12.21.1 КоАП РФ, суммы штрафов - от 150 до 300 тыс. рублей.

Есть основания полагать, что при расчетах пределов допускаемой абсолютной погрешности измерений габаритов использовались цельнометаллические транспортные средства и не учитывались особенности тентовых прицепов. Получив более десятка жалоб от бизнеса, я неоднократно выходил в суды различных инстанций в защиту интересов предпринимателей, в ходе заседаний выступал перед судьями с обоснованием позиции бизнеса. Во многих случаях удавалось добиваться решений в пользу бизнеса.

Учитывая сложность проблемы, нами подготовлено предложение об установлении предела допускаемой абсолютной погрешности измерений габаритов для тентовых прицепов с учетом особенностей эксплуатации.

Нина Енщикова: Бизнесу нужна системная поддержка Нина Енщикова, исполнительный директор Ассоциации предпринимателей г.о. Сызрань, руководитель местного городского отделения "Опора России", общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей Самарской области - о том, какие системные меры поддержки требуются сегодня малому бизнесу, почему нужен закон о тунеядстве и когда предприниматели ждут окончания кризиса.

Еще одной из проблем, затрагивающих многих предпринимателей, является отсутствие ограничительных критериев для включения объекта капитального строительства в Перечень объектов капитального строительства, налоговая база которых определяется исходя из кадастровой стоимости. Мной предложено утвердить конкретные параметры для включения в Перечень. А именно: исключить из Перечня объектов недвижимого имущества, находящихся на территории Самарской области, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость для целей налогообложения и используемых СМСП для ведения предпринимательской деятельности, объекты, площадью 500 кв. метров и менее.

- Какие отрасли сейчас наиболее пострадали? У каких открылись новые перспективы?

- Могу сказать, что нет отраслей, которые так или иначе не ощутили бы последствий в текущей ситуации. Кризис - это всегда не только потрясения и потери, но и новые возможности. Мы рассчитываем на положительную динамику даже при условии санкций и скачков курса валют. Со своей стороны, делаем и продолжим делать все от нас зависящее для поддержки и сохранения бизнеса.

- Какой бизнес легче преодолеет проблемы и имеет больше шансов пережить кризис - малый или крупный?

- Каждый из вариантов жизнеспособен по-своему. Крупный бизнес обладает ресурсами: человеческими, материальными, долгосрочными контрактами, более серьезной поддержкой со стороны государства, например, если речь идет о градообразующих или системообразующих предприятиях.

Малый бизнес более мобилен, гибко реагирует на изменения, трансформируется. В текущей ситуации отечественный бизнес имеет возможность занять те ниши, которые освободились благодаря уходу иностранных компаний. Время покажет, сумеем ли мы восполнить недостающие товарные позиции.

- Снизилось ли административное давление на бизнес?

- Существенно снизилось, в том числе благодаря мораториям на проверки и активной позиции прокуратуры, которая очень значительно сократила число запланированных органами контроля плановых и внеплановых проверок бизнеса.

Федеральным уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Юрьевичем Титовым ежегодно проводится работа по составлению рейтинга регионов "Индекс Административное давление". Самарская область из года в год улучшает свои показатели в рейтинге: в 2018 году регион был на 69-м месте из 85, спустя год поднялся на 49-е, по итогам 2020 года занимает 34-е место и в настоящий момент завершается работа на федеральном уровне по анализу показателей 2021 года, мы рассчитываем на положительную динамику.