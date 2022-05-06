Жительница Нефтегорска хотела продать антиквариат и лишилась денег

В отдел полиции обратилась 25-летняя жительница Нефтегорска с сообщением о хищении 20 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На одной из интернет-площадок потерпевшая разместила объявление о продаже антикварного столового набора. От одного из покупателей в мессенджере женщине поступило sms-сообщение о готовности приобрести товар, а также ссылка. Перейдя по ней, заявительница увидела, что для подтверждения реальности сделки ей необходимо ввести личные данные на сайт. Она указала реквизиты своей банковской карты и разовый код-подтверждение, поступивший в sms-сообщении. После этого потерпевшей пришло уведомление, что на данном сайте верификация банковской карты не прошла. Тогда она повторила указанную операцию еще несколько раз, но информация так и не подтвердилась. Далее в ходе переписки с неизвестным ей было предложено попробовать осуществить данную операцию с самого начала. Тогда женщина решила позвонить на "горячую линию" банка, где ей сообщили о хищении с ее лицевого счета 20 тыс. рублей. Заявительница заблокировала банковскую карту и обратилась в полицию.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения. По данному факту возбуждено уголовное дело.