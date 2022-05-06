Жительница Нефтегорска хотела продать антиквариат и лишилась денег

В отдел полиции обратилась 25-летняя жительница Нефтегорска с сообщением о хищении 20 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.
На одной из интернет-площадок потерпевшая разместила объявление о продаже антикварного столового набора. От одного из покупателей в мессенджере женщине поступило sms-сообщение о готовности приобрести товар, а также ссылка. Перейдя по ней, заявительница увидела, что для подтверждения реальности сделки ей необходимо ввести личные данные на сайт. Она указала реквизиты своей банковской карты и разовый код-подтверждение, поступивший в sms-сообщении. После этого потерпевшей пришло уведомление, что на данном сайте верификация банковской карты не прошла. Тогда она повторила указанную операцию еще несколько раз, но информация так и не подтвердилась. Далее в ходе переписки с неизвестным ей было предложено попробовать осуществить данную операцию с самого начала. Тогда женщина решила позвонить на "горячую линию" банка, где ей сообщили о хищении с ее лицевого счета 20 тыс. рублей. Заявительница заблокировала банковскую карту и обратилась в полицию.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу