В Самаре пройдет военный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет на площади им. Куйбышева 9 мая. В память об этом великом событии в год 77-летия Победы военные парады пройдут в 28 городах России, Самара - в их числе. Начало военного парада - в 10:00.

В военном параде на площади имени Куйбышева примут участие соединения и воинские части Министерства обороны РФ, других силовых министерств и ведомств - всего 28 парадных расчетов. Общая численность войск составит около двух тысяч человек.

В составе механизированной колонны пройдут 27 образцов вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", пусковые установки ракетного комплекса "ИСКАНДЕР", боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А и др.

В составе воздушной части парада примут участие вертолеты Ми-2 в количестве двух единиц и самолеты МиГ-31 в количестве двух единиц.

После прохождения парадных воинских расчетов и военной техники по площади пройдет историческая часть Парада - 62 единицы военно-исторической техники, участники военно-патриотических клубов.

Сразу после военного парада, в 11:00, стартует Всероссийская акция "Бессмертный полк" - вновь в традиционном очном формате. В прошлом году шествие проходило только в онлайн-режиме, в этом же году "Бессмертный полк" в Самаре пройдет как в очном, так и в онлайн формате, и каждый сможет выбрать наиболее удобный для себя вариант. Однако желающих присоединиться к офлайн-шествию - огромное количество, ожидается, что в этом году акция станет особенно масштабной. Вся информация об организации патриотической акции "Бессмертный полк" в муниципальных образованиях Самарской области размещается в местных СМИ и на сайтах администраций муниципалитетов.

Прямая трансляция военного парада с площади имени Куйбышева будет осуществляться в эфире телеканалов ГТРК "Самара" - "Россия 24", "Самара 24"; ТРК "Губерния", "Самара-ГИС". Присоединиться к главному патриотическому событию можно будет также на сайте www.tvsamara.ru, информационном портале "СОВА", сайтах "Самара-ГИС" и "Тольятти 24" в пабликах ГТРК "Самара", "Самарская область" и "СОВА" в сети "ВКонтакте", а также ГТРК "Самара" в "Одноклассниках".

Для зрителей и участников мероприятия на главной площади областной столицы в скверах пл. им. Куйбышева будет организована полевая кухня. Во всех внутригородских районах Самары, в каждом из муниципальных образований региона пройдут не менее масштабные праздничные мероприятия, посвященные Великой Победе.

Вечерние мероприятия начнутся в 18:00 праздничным концертом с участием академического ансамбля песни и пляски войск Национальной Гвардии РФ под управлением народного артиста России, генерал-майора Виктора Елисеева и заслуженного артиста России Дениса Майданова.

Завершением всех торжественных мероприятий станут вечерний праздничный фейерверк и артиллерийский салют после 22:00 (1-я очередь набережной реки Волги и пл. им. Куйбышева).

С пл. им. Куйбышева, а также на 1-й очереди набережной с установленных в акватории р. Волги трех барж в небо взмоют красочные фейерверки и салютные заряды из двух салютных установок Вооруженных Сил Российской Федерации, в сопровождении холостых залпов из четырех 122-мм гаубиц Д-30.