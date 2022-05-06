В Самарской области обнаружили махинации с ремонтом сельского водопровода

В Хворостянском районе Самарской области в отношении директора МУП "МИР" возбудили дело по факту хищения в сфере ЖКХ. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В сентябре 2021 г. МУП заключено два договора на восстановление водоснабжения и водоотведения в с. Хворостянка на общую сумму 226 тыс. рублей.

Позже при прокурорской проверке обнаружилось, что на момент заключения контрактов работы выполнили сотрудники самого "МИР". И хотя подрядчик ничего не делал, стороны подписали акты выполненных работ, а МУП перевело оплату.