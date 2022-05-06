В ряде городов Самарской области пройдут гидравлические испытания тепловых сетей

На следующей неделе специалисты Самарского филиала "Т Плюс" проверят на плотность и прочность тепловые сети в городах присутствия компании.
В связи с испытаниями будет временно приостановлено горячее водоснабжение для жителей и организаций:
- с 11 по 24 мая 2022 года в Самаре в границах улиц: пр. Карла Маркса - ул. Мирная - ул. Алма-Атинская - ул. Стара Загора - ул. Ташкентская - Московское шоссе - ул. Аминева - ул. Ново-Садовая - ул. Силовая - ул. Жигулевская - Московское шоссе - ул. Гастелло;
- с 11 по 15 мая 2022 года на коммуникациях Нижней зоны Новокуйбышевска;
- с 11 по 14 мая 2022 года в Сызрани;
- 11 мая 2022 года на тепловых сетях от котельных №3 (мкр. Лесное), №7 (мкр. Федоровка) и №14 (мкр. Портовый) в Тольятти.
Напомним, гидравлические испытания служат одним самых эффективных способов проверки состояния коммуникаций и традиционно проводятся после завершения отопительного периода.
В ходе опрессовки тепловые сети будут проверяться повышенным давлением теплоносителя. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.
Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.
Обо всех обнаруженных повреждениях просьба сообщать на "горячую линию" специалистам оперативно-диспетчерских служб: ПТС (Самара) - (846) 279-78-52, 279-79-79 или в интернет-приемную teplo.energy, Тепловые сети Тольятти - (8482) 719-252 и 283-322, Тепловые сети Новокуйбышевска - (84635) 6-27-60, Тепловые сети Сызрани - (8464) 929-251.
"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается