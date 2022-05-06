В ряде городов Самарской области пройдут гидравлические испытания тепловых сетей

На следующей неделе специалисты Самарского филиала "Т Плюс" проверят на плотность и прочность тепловые сети в городах присутствия компании.

В связи с испытаниями будет временно приостановлено горячее водоснабжение для жителей и организаций:

- с 11 по 24 мая 2022 года в Самаре в границах улиц: пр. Карла Маркса - ул. Мирная - ул. Алма-Атинская - ул. Стара Загора - ул. Ташкентская - Московское шоссе - ул. Аминева - ул. Ново-Садовая - ул. Силовая - ул. Жигулевская - Московское шоссе - ул. Гастелло;

- с 11 по 15 мая 2022 года на коммуникациях Нижней зоны Новокуйбышевска;

- с 11 по 14 мая 2022 года в Сызрани;

- 11 мая 2022 года на тепловых сетях от котельных №3 (мкр. Лесное), №7 (мкр. Федоровка) и №14 (мкр. Портовый) в Тольятти.

Напомним, гидравлические испытания служат одним самых эффективных способов проверки состояния коммуникаций и традиционно проводятся после завершения отопительного периода.

В ходе опрессовки тепловые сети будут проверяться повышенным давлением теплоносителя. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

Обо всех обнаруженных повреждениях просьба сообщать на "горячую линию" специалистам оперативно-диспетчерских служб: ПТС (Самара) - (846) 279-78-52, 279-79-79 или в интернет-приемную teplo.energy, Тепловые сети Тольятти - (8482) 719-252 и 283-322, Тепловые сети Новокуйбышевска - (84635) 6-27-60, Тепловые сети Сызрани - (8464) 929-251.

"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме.