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Владимир Путин присвоил мотострелковой Александрийской бригаде звание гвардейской

МОСКВА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент России Владимир Путин присвоил мотострелковой Александрийской бригаде, дислоцируемой в Самарской области, звание гвардейской.

15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская бригада является единственной в ВС России миротворческой бригадой. Она была сформирована в феврале 2005 года для участия в поддержании мира и безопасности.

Бригада входит в Центральный военный округ, дислоцируется в Самарской области. Военнослужащие могут входить в состав миротворческих контингентов по решению президента России и в интересах СНГ, ООН, ОБСЕ, ШОС.

Документ вступил в силу 9 мая 2022 года.

"Присвоить 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее 15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская бригада", — говорится в указе.

Указ президента опубликован на портале правовой информации. В документе говорится, что звание присваивают за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".

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