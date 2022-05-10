В Куйбышевском районе Самары девушка ругалась матом и получила условный срок

В январе текущего года сотрудники 3-го мобильного взвода полка ППСП Управления МВД России по г. Самара в Куйбышевском районе города около 19:30 обратили внимание на девушку, которая громко и нецензурно выражалась и нарушала общественный порядок.

Сотрудники полиции доставили нарушительницу в ближайший отдел полиции для составления административного протокола. Во время общения с полицейскими 30-летняя местная жительница заметно нервничала, в связи с чем было решено досмотреть ее.

В ходе досмотра в присутствии понятых девушка добровольно выдала сверток, перемотанный изолентой, который находился в кармане джинсов. В свертке было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета.

Изъятое направили на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, вещество является производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой 1,21 г, что законодатель относит к крупному размеру.

По словам задержанной, запрещенное вещество она приобрела накануне в Интернете, заказала и оплатила безналичным переводом, а впоследствии забрала наркотик в тайнике-"закладке".

По данным сотрудников полиции, ранее к уголовной ответственности девушка не привлекалась.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Куйбышевского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Суд признал девушку виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно.