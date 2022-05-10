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Преступления Происшествия

В Куйбышевском районе Самары девушка ругалась матом и получила условный срок

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В январе текущего года сотрудники 3-го мобильного взвода полка ППСП Управления МВД России по г. Самара в Куйбышевском районе города около 19:30 обратили внимание на девушку, которая громко и нецензурно выражалась и нарушала общественный порядок.

Сотрудники полиции доставили нарушительницу в ближайший отдел полиции для составления административного протокола. Во время общения с полицейскими 30-летняя местная жительница заметно нервничала, в связи с чем было решено досмотреть ее.

В ходе досмотра в присутствии понятых девушка добровольно выдала сверток, перемотанный изолентой, который находился в кармане джинсов. В свертке было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета.

Изъятое направили на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, вещество является производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой 1,21 г, что законодатель относит к крупному размеру.

По словам задержанной, запрещенное вещество она приобрела накануне в Интернете, заказала и оплатила безналичным переводом, а впоследствии забрала наркотик в тайнике-"закладке".

По данным сотрудников полиции, ранее к уголовной ответственности девушка не привлекалась.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Куйбышевского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Суд признал девушку виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

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Что то даже и не удивляюсь.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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