Сызранский таксист сдал в ломбард забытый телефон клиента

В полицию Сызрани обратилась местная жительница, которая сообщила, что случайно оставила в салоне такси телефон. Самостоятельно вернуть гаджет женщина не смогла и обратилась за помощью в полицию.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение водителя такси — им оказался ранее не судимый 37-летний житель Сызрани. Мужчину задержали и доставили в ближайший отдел полиции.

Он не стал отрицать своей причастности к присвоению имущества клиента и пояснил, что после выполнения очередного заказа обнаружил на заднем сиденье чужой мобильный телефон. У таксиста была возможность вернуть средство связи законной владелице, тем более, что при попытке обнаружить телефон самостоятельно, она связывалась с ним, однако он решил присвоить телефон себе.

Подозреваемый случайным образом подобрал графический код и разблокировал гаджет, а затем сдал его в ближайший комиссионный магазин, а вырученные деньги в размере 7 тыс. руб. потратил на собственные нужды.

Следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража" возбуждено уголовное дело. В настоящий момент оно вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.