Сызранский таксист сдал в ломбард забытый телефон клиента

В полицию Сызрани обратилась местная жительница, которая сообщила, что случайно оставила в салоне такси телефон. Самостоятельно вернуть гаджет женщина не смогла и обратилась за помощью в полицию.
Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение водителя такси — им оказался ранее не судимый 37-летний житель Сызрани. Мужчину задержали и доставили в ближайший отдел полиции.
Он не стал отрицать своей причастности к присвоению имущества клиента и пояснил, что после выполнения очередного заказа обнаружил на заднем сиденье чужой мобильный телефон. У таксиста была возможность вернуть средство связи законной владелице, тем более, что при попытке обнаружить телефон самостоятельно, она связывалась с ним, однако он решил присвоить телефон себе.
Подозреваемый случайным образом подобрал графический код и разблокировал гаджет, а затем сдал его в ближайший комиссионный магазин, а вырученные деньги в размере 7 тыс. руб. потратил на собственные нужды.
Следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража" возбуждено уголовное дело. В настоящий момент оно вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу