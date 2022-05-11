Мошенники убедили учительницу из Самары взять для них кредиты

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, жертвой которого стала 35-летняя учительница начальных классов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В апреле ей позвонили и сказали, что кто-то якобы пытается снять деньги с ее счетов и взять кредиты. Звонившие "сотрудники финансового учреждения" убедили жертву, что ей нужно пойти в банк, самой оформить кредит и следовать их указаниям. При этом они настоятельно рекомендовали не разговаривать с другими людьми и не рассказывать о том, что кто-то пытается оформить кредит на ее имя.

Следуя этим советам, самарчанка не стала перезванивать на "горячую линию" своего банка и уточнять информацию о подозрительных операциях. Она оформила кредиты в нескольких организациях и, следуя указаниям мошенников, перевела им через банкоматы свыше 400 тыс. рублей.

Лишь после этого женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.