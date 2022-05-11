Мошенники убедили учительницу из Самары взять для них кредиты

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, жертвой которого стала 35-летняя учительница начальных классов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В апреле ей позвонили и сказали, что кто-то якобы пытается снять деньги с ее счетов и взять кредиты. Звонившие "сотрудники финансового учреждения" убедили жертву, что ей нужно пойти в банк, самой оформить кредит и следовать их указаниям. При этом они настоятельно рекомендовали не разговаривать с другими людьми и не рассказывать о том, что кто-то пытается оформить кредит на ее имя.
Следуя этим советам, самарчанка не стала перезванивать на "горячую линию" своего банка и уточнять информацию о подозрительных операциях. Она оформила кредиты в нескольких организациях и, следуя указаниям мошенников, перевела им через банкоматы свыше 400 тыс. рублей.
Лишь после этого женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
Последние комментарии
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу