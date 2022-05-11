Самарского полицейского могут осудить за нежелание расследовать кражу части детской коляски

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение бывшему сотруднику полиции по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в декабре 2021 г. — январе 2022 г. старший оперуполномоченный группы по раскрытию краж автомототранспорта ОП № 1 УМВД России по Самаре изготовил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о хищении рамы от детской коляски. В документе полицейский указал, что заявительница сама попросила не проводить проверку из-за незначительности ущерба. Однако на самом деле женщина об этом не просила.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд.