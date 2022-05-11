Самарского полицейского могут осудить за нежелание расследовать кражу части детской коляски

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение бывшему сотруднику полиции по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в декабре 2021 г. — январе 2022 г. старший оперуполномоченный группы по раскрытию краж автомототранспорта ОП № 1 УМВД России по Самаре изготовил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о хищении рамы от детской коляски. В документе полицейский указал, что заявительница сама попросила не проводить проверку из-за незначительности ущерба. Однако на самом деле женщина об этом не просила.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд.
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Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу