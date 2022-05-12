Главбуха образовательного учреждения в Самаре подозревают в мошенничестве на 5 млн рублей

В рамках противодействия коррупционным проявлениям в сфере образования Самары, УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность главного бухгалтера одного из образовательных учреждений региона, причастной к хищению бюджетных средств, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс- службе ведомства.
"Установлено, что указанное лицо, используя свои служебные полномочия, на протяжении трех лет вносила в платежные ведомости заведомо ложные сведения, в результате чего незаконно получила и в дальнейшем использовала в личных целях денежные средства, общий размер которых составил более 5 млн руб.", — отметили в пресс- службе УФСБ России по Самарской области.
В отношении данного должностного лица УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
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Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу