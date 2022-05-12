Главбуха образовательного учреждения в Самаре подозревают в мошенничестве на 5 млн рублей

В рамках противодействия коррупционным проявлениям в сфере образования Самары, УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность главного бухгалтера одного из образовательных учреждений региона, причастной к хищению бюджетных средств, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс- службе ведомства.

"Установлено, что указанное лицо, используя свои служебные полномочия, на протяжении трех лет вносила в платежные ведомости заведомо ложные сведения, в результате чего незаконно получила и в дальнейшем использовала в личных целях денежные средства, общий размер которых составил более 5 млн руб.", — отметили в пресс- службе УФСБ России по Самарской области.

В отношении данного должностного лица УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).