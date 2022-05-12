16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Александр Хинштейн инициировал пересмотр дела о гибели студента в колледже им. Ляпиной Два человека погибли и один пострадал в самарской квартире На трассе Самара - Волгоград пострадал водитель КамАЗа, в который въехал BMW Главбуха образовательного учреждения в Самаре подозревают в мошенничестве на 5 млн рублей Сызранец, "спасая" сбережения, отдал 300 тыс. руб. мошенникам

Происшествия

Александр Хинштейн инициировал пересмотр дела о гибели студента в колледже им. Ляпиной

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Депутат Госдуиы РФ Александр Хинштейн инициировал запросы в региональную прокуратуру и СУ СК РФ по Самарской области о пересмотре дела о гибели студента в самарском колледже им. Ляпиной, сообщает пресс-служба депутата.

Напомним, 21 апреля 2021 г. в учебном заведении от поражения электрическим током погиб студент. Молодой человек взломал электрический шкаф. По версии следствия, виноват в происшедшем инженер-электрик колледжа Игорь Родионов, ответственный за организацию технически правильной эксплуатации и ремонта электротехнического оборудования, а также его поддержание в исправном состоянии.

"Уголовное преследование в мой адрес считаю необоснованным. Было сфальсифицировано удостоверение, что у меня якобы имелся допуск к работам в 1000 В. Вероятно, таким образом, руководство колледжа попыталось определить виновного — во избежание возбуждения уголовного дела в адрес преподавателей, которые отвечают за жизнь и безопасность студентов. В любом случае, следователь был обязан во всем разобраться, но этого сделано не было", — рассказал Игорь Родионов на личном приеме у парламентария.

Александр Хинштейн, увидев удостоверение, сразу понял, что оно сфальсифицировано. Депутат инициировал запросы в региональную прокуратуру и СУ СК РФ по Самарской области: очевидно необходим пересмотр дела. Прямо в ходе приема он позвонил министру здравоохранения Самарской области Армену Беняну (колледж им. Ляпиной находится в ведении министерства), который пообещал провести проверку и объективно разобраться в ситуации. Также Александр Хинштейн позвонил директору колледжа Надежде Ярочкиной, которая заявила о готовности предоставить все необходимые документы.

"Считаю, что нам нужно ставить вопрос о возбуждении уголовного дела о подделке подложных документов", — резюмировал депутат.

Гид потребителя

Последние комментарии

Michail Kuchurin 19 апреля 2022 18:06 Сельчанина из Самарской области обвиняют в убийстве пришедшего требовать долг

Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать

Александр Товбин 12 апреля 2022 17:55 Уголовное дело ректора СамГУПС о нецелевом расходовании средств прекращено

В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Аркадий Агранович 23 марта 2022 15:05 Самарские таможенники остановили ехавший в Казахстан поезд с 488 т пшеницы и 67 т сахара

и "герои" несостоявшегося вывоза как всегда остались неизвестны? Или всё же их найдут и в угол поставят?

Али Оно 20 марта 2022 13:23 Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Что то даже и не удивляюсь.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5