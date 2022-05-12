Александр Хинштейн инициировал пересмотр дела о гибели студента в колледже им. Ляпиной

Депутат Госдуиы РФ Александр Хинштейн инициировал запросы в региональную прокуратуру и СУ СК РФ по Самарской области о пересмотре дела о гибели студента в самарском колледже им. Ляпиной, сообщает пресс-служба депутата.

Напомним, 21 апреля 2021 г. в учебном заведении от поражения электрическим током погиб студент. Молодой человек взломал электрический шкаф. По версии следствия, виноват в происшедшем инженер-электрик колледжа Игорь Родионов, ответственный за организацию технически правильной эксплуатации и ремонта электротехнического оборудования, а также его поддержание в исправном состоянии.

"Уголовное преследование в мой адрес считаю необоснованным. Было сфальсифицировано удостоверение, что у меня якобы имелся допуск к работам в 1000 В. Вероятно, таким образом, руководство колледжа попыталось определить виновного — во избежание возбуждения уголовного дела в адрес преподавателей, которые отвечают за жизнь и безопасность студентов. В любом случае, следователь был обязан во всем разобраться, но этого сделано не было", — рассказал Игорь Родионов на личном приеме у парламентария.

Александр Хинштейн, увидев удостоверение, сразу понял, что оно сфальсифицировано. Депутат инициировал запросы в региональную прокуратуру и СУ СК РФ по Самарской области: очевидно необходим пересмотр дела. Прямо в ходе приема он позвонил министру здравоохранения Самарской области Армену Беняну (колледж им. Ляпиной находится в ведении министерства), который пообещал провести проверку и объективно разобраться в ситуации. Также Александр Хинштейн позвонил директору колледжа Надежде Ярочкиной, которая заявила о готовности предоставить все необходимые документы.

"Считаю, что нам нужно ставить вопрос о возбуждении уголовного дела о подделке подложных документов", — резюмировал депутат.