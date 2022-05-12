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Футбол Спорт

В Самарской области стартовала спартакиада по футболу среди муниципальных районов

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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7 мая прошли первые матчи среди команд Высшей лиги по футболу в рамках областной спартакиады среди муниципальных районов Самарской области. Соревнования проводятся под эгидой Самарской областной федерации футбола (СОФФ) с 2013 г. и проходят в двух лигах — Высшей (12 команд) и Первой (число команд меняется от 8 до 12).

Цель областного спортивного мероприятия — развитие и популяризация массовых видов спорта, привлечение жителей региона к регулярным занятиям футболом.

В минувшие выходные встречи прошли в шести муниципальных районах Самарской области: Сергиевском, Красноярском, Большеглушицком, Кинель-Черкасском, Хворостянском и Кошкинском. Турнир в Высшей лиге завершится в октябре. Команды встречаются друг с другом (в один круг), победители определяются по количеству набранных очков.

14 мая стартуют игры Первой лиги, которые продлятся до сентября. Команды играют в двух группах, затем победитель определится в финале за призовые места.

Напомним, в прошлом году Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Правительство Самарской области и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Проведение областных футбольных мероприятий способствует увеличению количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в регионе. Развитие массового футбола является важной задачей для Самарской области, в приоритете — сделать занятия этим видом спорта доступными для всех желающих.

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